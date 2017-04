Augustusbrücke für Spatzen und Autos tabu Die Sanierung beginnt. Die Bauleute machen zuerst die Schlupflöcher für brütende Vögel und dann die Straße dicht.

An der Augustusbrücke haben erste vorbereitende Arbeiten begonnen. Bauleute verschließen derzeit offene Fugen an den Stirnseiten. Damit sorgen sie dafür, dass brütende Vögel sich dort gar nicht erst gemütlich einrichten können. © Sven Ellger

Jahrelang fehlte der Stadt das Geld. Jetzt beginnt die dringend nötige Sanierung der fast 107 Jahre alten Augustusbrücke. Möglich wird das durch Fördermittel zur Beseitigung von Schäden der Juniflut 2013. Bei einem Vor-Ort-Termin erläuterten am Mittwoch Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) und Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz, was jetzt geschieht und welche Konsequenzen das für die Dresdner hat.

Welche Einschränkungen gibt es

Am 18. April beginnen die Arbeiten auf der Brücke, sagt der Baubürgermeister. Ab diesem Tag ist die Brücke für den Kfz-Verkehr voll gesperrt. Straßenbahnen können noch bis zum Sommer fahren. Dann müssen sie für etwa ein Jahr auf die Standard-Umleitung ausweichen. Bei der Linie 4 führt sie vom Postplatz zur Marienbrücke, bei der 8 und 9 vom Pirnaischen Platz über die Carolabrücke. Dampfer können aber während der Bauzeit weiterfahren.

Vor den Bauleuten liegt viel Arbeit. Das Pflaster muss ausgebaut werden. Danach kommen die Bagger zum Zuge, die das Füllmaterial bis auf die Oberseiten der Brückenbögen freilegen. Danach können die Brückenbauer wieder eine ordentliche Stahlbetonplatte herstellen, auf der die Gleistrasse, die Straße sowie Geh- und Radwege aufgebaut werden. Bei den Sandsteinbrüstungen werde künftig für zusätzliche Stabilität gesorgt, nennt Koettnitz ein Detail. Sie werden mit langen, dicken Edelstahlnadeln im Unterbau verankert. Abgerissen und neu gebaut wird auch die Treppe zur Brücke am Neustädter Blockhaus.

Wie wird beim Bau der durchgängige Fuß- und Radweg erhalten?

Beim Bau bleibt ein fünf Meter breiter Geh- und Radweg über die Bücke erhalten. Während der verschiedenen Bauphasen müsse er aber immer wieder umverlegt werden, sagt Koettnitz. Zeitweise wird es auch zwei schmalere Wege geben. Besonderer Aufwand ist nötig, wenn noch in diesem Jahr der desolate erste Brückenbogen über dem Terrassenufer abgerissen und erneuert wird. In dieser Zeit bekommt die Augustusbrücke einen kleinen Nachbarn.

Errichtet wird eine Stahlfachwerk-Konstruktion, die ab dem Pegelhäuschen auf 19 Metern Länge das Terrassenufer überspannt und wieder rechtwinklig an die Augustusbrücke anschließt. Das provisorische Bauwerk wird über ein Jahr stehen, bis der neue Bogen fertig ist. Beim Neubau wird das Terrassenufer vor allem an Wochenenden voll gesperrt. Aufgrund der eingeschränkten Verbindung bleibt das Stadtfest auf die Altstädter Seite beschränkt.

Was geschieht derzeit?

Am Neustädter Elbufer sind schon Bauleute mit einer Hubbühne an den Stirnseiten der Brücke aktiv. „Dort werden alle offenen Fugen verschlossen“, sagt Koettnitz. Dafür wird eine Vlieslage aufgebracht. Nötig ist das, damit sich dort nicht brütende Spatzen ansiedeln, die bei den Bauarbeiten wieder vertrieben werden müssten.

Weichen muss jetzt die Skulptur „Die Woge“, die auf einer Aussichtsplattform an die Jahrhundertflut 2002 erinnert. Sie wird am kommenden Montag abgebaut und nach der Sanierung wieder auf der Brücke installiert.

Wer saniert die Brücke?

In der vergangenen Woche hat die Bautzner Firma Hentschke Bau den Auftrag zur Instandsetzung der Augustusbrücke erhalten. Das Unternehmen hatte zuvor die Albertbrücke saniert. Die Baustellencontainer sind bereits gegenüber vom Italienischen Dörfchen aufgebaut. Der Parkplatz davor müsse gesperrt werden, kündigt Koettnitz an. Dort werden die Sandsteine der Brüstungen und Kanzeln gelagert, bis sie denkmalgerecht wieder eingebaut werden können.

Was verbessert sich durch die Sanierung für die Dresdner?

Für Fußgänger und Radfahrer wird die Augustusbrücke zur komfortablen Passage. Erhalten bleiben die jeweils 3,50 Meter breiten Gehwege. Wesentlich mehr Platz erhalten die Radler am Rand der Fahrbahn. Jeder Radweg, der eine Oberfläche aus geschnittenem Pflaster erhält, ist 2,25 Meter breit. Immerhin nutzen in den Hauptzeiten täglich bis zu 7 400 Fußgänger und bis zu 5 300 Radfahrer die Brücke.

Welche Konsequenzen hat die Sperrung für den Kfz-Verkehr?

Nach der Sanierung bleibt die Augustusbrücke für Kraftfahrzeuge gesperrt. Nur Straßenbahnen, Rettungsfahrzeuge, Stadtrundfahrten und Taxis dürfen sie weiter nutzen. Koettnitz hält die Sperrung für vertretbar. Mit 6 200 Kfz täglich wird sie vergleichsweise wenig genutzt.

Nach einer Verkehrsuntersuchung der Stadt würden sich 70 Prozent des Verkehrs auf die angrenzenden innerstädtischen Brücken verlagern. Am stärksten würde dabei die Marienbrücke mit einem Zuwachs von 1 700 Autos am Tag belastet. Allerdings wird es auch starke Verkehrsentlastungen am Altstädter Ende der Augustusbrücke geben. Das betrifft den Theaterplatz in Richtung Terrassenufer und die Sophienstraße zum Postplatz.Kommentar

