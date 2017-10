Augustusbrücke bekommt Behelfsbrücke Die Sanierung der vom Hochwasser 2013 beschädigten Brücke ist in vollem Gange. Jetzt bekommt sie eine kleine Nachbarin. Das hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr im Dresdner Zentrum.

Über ein Jahr soll das Bauwerk neben der Brücke stehen.

Bogen für Bogen restaurieren die Arbeiter die historische Brücke.

Seit Ende April läuft die Sanierung der Augustusbrücke. Nach und nach haben die Arbeiter das Baufeld auf der Brücke ausgeweitet und so die Verkehrsführung schrittweise verändert. Erst wurde die Brücke für den motorisierten Individualverkehr gesperrt, seit Juni 2017 ist der westliche Gehweg zu und mit Beginn des neuen Schuljahres im August konnten auch keine Bahnen mehr darüber fahren. Jetzt kommt die nächste Änderung.

Damit Fußgänger und Radfahrer auch in der anstehenden Bauphase weiter über die Elbe kommen, wird eine fünf Meter hohe Behelfsbrücke aus Stahlfachwerk gebaut. Sie beginnt an der Aussichtsplattform über dem Pegelhäuschen und überspannt auf 19 Metern Länge das Terrassenufer. Dann zweigt sie rechtwinklig ab und schließt hinterm abgebrochenen ersten Bogen wieder an die Augustusbrücke an. Über die kommen die Passanten dann zur Neustädter Seite. Das provisorische Bauwerk wird über ein Jahr stehen, bis der neu gebaute erste Bogen fertig ist.

Wegen des Aufbaus der Behelfsbrücke muss das Terrassenufer am kommenden Wochenende (6.10. bis 9.10.) gesperrt werden, teilte die Stadt mit. Von Freitagabend 20 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr müssen Fußgänger und Radfahrer auf die Marienbrücke oder Carolabrücke ausweichen und Autofahrer die Straße entlang der Elbe zwischen Landtag und Steinstraße meiden. (fsc/SZ)

