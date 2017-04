Augustusbrücke ab Dienstag gesperrt Straßenbahnen können aber noch bis Juni weiterfahren. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt während der gesamten Bauzeit eine Passage frei.

Dieses Bild wird sich ab Dienstag an der Augustusbrücke bieten. Sie ist nicht nur während der Sanierung für Kraftfahrzeuge gesperrt, sondern bleibt es – bis auf wenige Ausnahmen – auch danach. © René Meinig

Kraftfahrer müssen sich sputen, wenn sie noch einmal über die Augustusbrücke fahren wollen. Das ist nur noch während der Osterfeiertage möglich. Dann wird Dresdens traditionsreichste Brücke für immer für den Kfz-Verkehr gesperrt. Am Dienstag beginnt die Sanierung. Während des morgendlichen Berufsverkehrs werden die Sperrschilder noch nicht aufgestellt, um den reibungslosen Ablauf zum Wochenauftakt zu sichern. Am Vormittag wird die Augustusbrücke dann gesperrt, kündigt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz an.

„Straßenbahnen können jedoch voraussichtlich bis Juni weiterfahren“, sagt er. Der Termin stehe noch nicht genau fest. Spätestens im Juli müssen die Bahnen dann für ein Jahr auf die Standardumleitungen ausweichen. Bei der Linie 4 führt sie vom Postplatz zur Marienbrücke, bei der 8 und 9 vom Pirnaischen Platz über die Carolabrücke. Dampfer können weiterfahren.

Die Sanierung soll bis zum Frühjahr 2019 dauern. Während der Bauzeit bleibt eine fünf Meter breite Passage für Fußgänger und Radfahrer erhalten. Deshalb beginnen die Arbeiten damit, ein 1,30 Meter hohes Holzgeländer auf der elbabwärts liegenden Brückenseite zu errichten, nennt Koettnitz den ersten Schritt. Das ist nötig, da die Sandsteinbrüstungen abgebaut werden müssen und dennoch die Sicherheit neben dem Fußweg zu gewährleisten ist. Zeitweise wird es auch zwei schmalere Wege über die Brücke geben. Während bestimmter Bauphasen sei dies nicht anders möglich.

Kleine Brücke übers Terrassenufer

Den Auftrag zur Brücken-Instandsetzung hat die Bautzner Firma Hentschke Bau erhalten. Die ersten Arbeiten haben Anfang dieses Monats begonnen. An den Stirnseiten werden offene Fugen verschlossen. Dies soll verhindern, dass sich keine brütenden Spatzen ansiedeln. Derzeit wird noch an der Errichtung der Baustellencontainer und der Einzäunung vorm Italienischen Dörfchen gearbeitet. In den nächsten Wochen werden unter anderem Sandsteinbrüstungen und Kanzeln abgebaut.

Errichtet wird zudem eine kleine Stahlfachwerk-Brücke für Fußgänger und Radfahrer über das Terrassenufer. Sie beginnt am Pegelhäuschen und schließt am Theaterkahn wieder an die Augustusbrücke an. Nötig ist das, da der benachbarte marode Bogen übers Terrassenufer abgerissen wird. Beim Neubau wird das Terrassenufer vor allem an Wochenenden voll gesperrt.

