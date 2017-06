Augustum widmet sich Reformation Der Kinder-, Jugend- und Kammerchor der Schule in Görlitz hat am 9. Juni eine Uraufführung. Dabei kommen viele Personen der Zeitgeschichte zu Wort.

Ein Foto von 2011: Der Jugendchor des Augustum-Annen-Gymnasiums. © Anke-Elisabeth Bertram

Im 500. Jahr der Reformation dreht sich viel um das einschneidende von Wittenberg ausgehende Ereignis. So auch im Augustum-Annen-Gymnasium, wo der Kinder-, Jugend- und Kammerchor der Schule unter der Leitung von Anke-Elisabeth Bertram für den 9. und 10. Juni eine Uraufführung vorbereitet. „Reformation am Augustum“ heißt das musikalische Fragment des Görlitzer Komponisten Thomas Stapel, in dem gefragt wird, was die Schüler des Augustum-Annen-Gymnasiums, die zum großen Teil gar nicht religiös gebunden sind, mit diesem Ereignis anfangen können. Dabei geht es durchaus auch etwas deftig zu, und es kommen zahlreiche Personen der Zeitgeschichte in dem Stück zu Wort.

Vor den Aufführungen des Stückes „Reformation am Augustum“ finden die traditionellen Schuljahresabschlusskonzerte statt, in denen klangvolle Werke der klassischen Chorliteratur zu hören sind. (SZ)

Aufführungen: 9. Juni, 19 Uhr, sowie 10. Juni, 17 Uhr, jeweils in der Annenkapelle. Karten (1,50 und 2,50 Euro) über Telefon 0152 23490991 (ab 19 Uhr) oder an der Abendkasse. ska_aag@hotmail.com

