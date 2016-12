Auguste hinter Gittern Wegen der Vogelgrippe hocken die Weihnachtsgänse nun seit November im Stall. Eine Herausforderung nicht nur für sie – auch für die Landwirte.

Gesiebte Luft für Großdobritzer Gänse: Hinter Gittern muss das Weihnachtsgeflügel nun die letzten Tage verbringen. In der Scheune haben die Tiere jedoch genügend Auslauf; Licht und Frischluft kommen durch das vergitterte Scheunentor, und dazu gibts vitaminreiche Kost. So dürfte ein gesunder Weihnachtsbraten gewährleistet sein. © Klaus-Dieter Brühl

So hatten sich das Händlers Gänse wohl nicht vorgestellt: Statt auf der raureifbedeckten Wiese im Hof zu flanieren, müssen die potenziellen Weihnachtsbraten ihr letztes Dasein nun in der Scheune fristen. Durften sich ihre Vorgängerinnen bis zum letzten Atemzug in Freiheit und frischer Luft verlustieren, bekommen ihre 2016 geborenen Schwestern nur bedingt blauen Himmel zu sehen. „Es tut uns wirklich selbst auch leid. Aber die Vorschriften sind nun mal so, wie sie sind, und da gehen wir natürlich kein Risiko ein“, sagt Fausta Händler von der Agrargesellschaft Großdobritz mbH .

Nachdem die namhafte Wild- und Hausschlachterei im November die Nachricht ereilte, dass aufgrund der Vogelgrippe alle Tiere nur noch im Stall zu halten sind, habe man überlegt, wo es ihren Schützlingen denn am besten gehen könne. Denn abgesehen davon, dass immerhin 170 Gänse nicht einfach mal so leicht unterzubringen sind, solle es ihnen trotz der veränderten Rahmenbedingungen an nichts fehlen.

Und tatsächlich scheint es dem Federvieh gutzugehen. Schon von Weitem ist das laute Geschnatter der Gänse, die nun in einer Scheune leben, zu hören. Um ihnen wenigstens etwas frische Luft zuzuführen, wird jeden Morgen das Tor geöffnet und durch ein Gitter weht eine frische Brise in das mit Stroh ausgelegte Gebäude. Damit die Vögel sich nicht langweilen und gewissermaßen beschäftigt sind, bekämen sie rote Bete und klein geschnittene Möhrchen zum Schnäbeln. „Man darf ja nicht vergessen, dass sie auf der Wiese draußen auch den ganzen Tag mit pickern beschäftigt sind. Damit den Damen in der Scheune die Zeit nicht lang wird und sie nicht aggressiv werden, erhalten sie von uns nun die frische Kost“, erklärt Fausta Händler. Dass die Tiere unter dem Aufenthalt im Stall litten, müsse indes keiner der Käufer befürchten. Ihnen fehle es an nichts. Soll heißen: Einer schmackhaften Mahlzeit mit Rotkraut und Klößen an den Weihnachtsfeiertagen stehe nichts im Wege.

Ihres Lebens freuen sich momentan auch noch die 670 Gänse und 580 Enten im Hofgut Kaltenbach. Seitdem die Behörden eine Stallpflicht angeordnet haben, dürfen auch sie ihre letzten Tage nicht mehr im Freien verbringen. Eine Verordnung, mit der ein Kontakt zu infizierten Wildvögeln möglichst ausgeschlossen werden soll. In der im November auf der Internetseite des Landratsamtes Meißen veröffentlichten sogenannten Allgemeinverfügung der Landesdirektion Dresden heißt es: „Es ist zu befürchten, dass es durch infizierte Wildvögel zu einer Einschleppung in die Geflügelbestände des Freistaates Sachsen kommt, da es sich bei diesem Erreger um einen hochansteckenden Typ handelt.“

Für die Tiere vom Thiendorfer Hofgut ist die neue Behausung – ein großer geräumiger Stall – aber offenbar kein Problem. Wie Andre Noack betont, hätten die Tiere ohnehin schon bisher darin übernachtet. Sie würden ihr Terrain also bereits kennen, hätten ausreichend Bewegungsfreiheit und dunkel wäre es im Stall auch keineswegs. „Für private Halter kann die plötzlich angeordnete Stallpflicht natürlich verständlicherweise zu Problemen führen. Unser Betrieb hat jedoch die Kapazitäten, um die Vögel komplikationslos und geeignet unterzubringen“, beruhigt Andre Noack. All jene, die ihren Festtagsbraten im Hofgut Kaltenbach bestellt haben, müssten sich wirklich keine Gedanken machen. Gänse und Enten ginge es gut – bis zur Schlachtung am 18. Dezember laut schnatternd.

