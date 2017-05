August-Bebel-Straße wird Baustelle Auf einer Länge von 155 Metern werden Trink- und Abwasserkanal erneuert. Der Zustand der Straße soll sich insgesamt verbessern.

Ab Ende Juni werden in der August-Bebel-Straße in Roßwein die Mischwasser- und Trinkwasserkanäle erneuert. Einschränkungen für Anwohner und Kraftfahrer wird es voraussichtlich bis Ende November geben. © Dietmar Thomas

Ab dem kommenden Monat müssen sich die Anwohner der August-Bebel-Straße in Roßwein auf Verkehrsbehinderungen und Baulärm einstellen. „Ende Juni beginnt die Erneuerung der Kanalisation im Straßenkörper“, sagt Frank Lessig, Geschäftsführer der OFM Abwasserentsorgung GmbH, einem Unternehmen des Abwasserzweckverbands (AZV) „Obere Freiberger Mulde“. Außer dem Mischwasserkanal werden die Grundstücksanschlussleitungen neu gebaut.

Weil die Straße einmal offen ist, nutzt die DOWW Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH die Gelegenheit zur Erneuerung der Trinkwasserleitung. Um kein Flickwerk zu hinterlassen, lässt die Stadt Roßwein abschließend die Straßendecke sanieren. „Es erfolgt ein Neubau der Trag- und Deckschicht“, erklärt OFM-Chef Lessig. Dafür gebe es Fördergeld vom Freistaat Sachsen, ergänzt er.

Stadt lässt Trasse herrichten

Im Rahmen des Zukunftsforums hat Bürgermeister Veit Linder (parteilos) diese Baumaßnahme angesprochen und auf ein generelles Straßenbauproblem der Kommune hingewiesen: „90 Prozent unserer Gelder für 2017/18 sind durch Maßnahmen des Abwasserzweckverbandes gebunden, weil wir im Nachgang der Bauarbeiten eine Asphaltschicht aufbringen lassen.“ Pro Straße koste das zwischen 80 000 und 100 000 Euro. „Die restlichen zehn Prozent des Budgets reichen lediglich für Lockflickungen und die Vergießung von Rissen“, erklärt er. Dennoch sei die Stadtverwaltung daran interessiert, Straßen nach Bauarbeiten seitens des Abwasserzweckverbandes in einen ordentlichen Zustand zu bringen. Wie viel die Kommune unter dem Strich für die neue Deckschicht der August-Bebel-Straße investieren muss, muss erst noch ermittelt werden.

Laut OFM-Geschäftsführer Frank Lessig ist die ingenieurtechnische Planung für die August-Bebel-Straße durch das Ingenieurbüro Klemm & Hensen, Niederlassung Döbeln, bereits durchgeführt worden. „Dieses Büro ist auch mit der Bauleitung beauftragt“, so Lessig.

Er konkretisiert: „155 Meter Trinkwasserleitung und 155 Meter Abwasserkanal werden ausgewechselt.“ Zudem würden zehn Abwasserhausanschlüsse und fünf Trinkwasserhausanschlüsse erneuert. „Rund 200 Meter Straßendecke werden saniert“, ergänzt er.

Fertigstellung Ende November

Alle drei Sparten seien für die Finanzierung des jeweiligen Bauvorhabens eigenständig verantwortlich. Für den Posten der OFM Abwasserentsorgung GmbH könne er noch keine Angaben machen. Nach Beendigung der Ausschreibung werde in Kürze der Auftragnehmer benannt, der das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Die Arbeiten in der August-Bebel-Straße werden voraussichtlich bis Ende November dauern.

Insgesamt möchte der AZV in diesem Jahr rund 3,3 Millionen Euro investieren. Anfang Juni beginne beispielsweise der Kanalbau in der Berbersdorf Straße in Arnsdorf, so Frank Lessig. Auch Teile der Gemeinde Striegistal gehören zum Verband „Obere Freiberger Mulde“.

