August-Bebel-Straße in Olbersdorf wieder frei Während der sechsmonatigen Bauarbeiten konnten Schäden des Hochwassers von 2010 beseitigt werden.

Symbolbild. © Sebastian Kahnert/dpa

Seit vergangenem Freitag ist die August-Bebel-Straße in Olbersdorf von der Zittauer Goldbachstraße aus wieder durchgängig befahrbar. Die Straße war in Höhe der Mathogro-Hallen seit Mai dieses Jahres wegen des Ersatzneubaus einer Brücke über den Goldbach voll gesperrt. Die Baumaßnahme kostete laut Information des Landkreises Görlitz, der Straßenbauträger der hiesigen Kreisstraße ist, rund 398000 Euro.

Mit den Bauarbeiten wurden Schäden des Hochwassers des Jahres 2010 beseitigt. Neben dem Ersatzneubau des Brückenkörpers wurden dabei unter anderem auch die im Brückenbereich angrenzenden Stützwände am Goldbach beidseitig erneuert. Diese sollen die Stützfunktion an dieser Stelle künftig erfüllen.

Während der sechs Monate dauernden Bauphase mussten Autofahrer eine kilometerlange Umleitung in Kauf nehmen. Diese führte von Zittau aus über die Entlastungsstraße bis zur Apothekenkreuzung in Olbersdorf und von dort zurück ins Niederdorf. Fußgänger und Radfahrer hatten es da schon besser: Sie konnten auch während der Bauzeit an den meisten Tagen einen kleinen Weg an der Baustelle vorbei nutzen. (SZ/se)

