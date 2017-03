Augen auf in Löbau und durch Purer Stress oder machbar? Die Arbeiten an den Kreiseln sorgen für mehrere Umleitungen. Eine Auto-Tour durch Löbau.

Das sind die aktuellen Umleitungen im Löbauer Zentrum.

Kurz nach 12 Uhr in Löbau an der Agip-Tankstelle: Der Autotank ist voll, der Daumen auf der Stoppuhr. Die Tankstelle an der Kreuzung zwischen B 6 und Äußerer Bautzener Straße ist der Startpunkt für eine Tour durch die Löbauer Innenstadt. Denn hier gelten seit einigen Tagen neue Regeln. Die Arbeiten an den beiden Kreisverkehren gehen voran. Das heißt für die Autofahrer jetzt aber auch: Umleitungen, neue Ampeln, viele Durchfahrt-verboten-Schilder – neue Regeln. Ziel der Testfahrt: der Altmarkt mit dem Rathaus.

Aller Anfang ist leicht, von der Äußeren Bautzener Straße geht es fix Richtung Innenstadt, vorbei an den Autohäusern und Palfinger – bis ein roter Ring auf weißem Grund aufleuchtet, auf Höhe der Pestalozzi-Oberschule. Wo man bis vor Kurzem noch weiter bis auf den Neumarkt fahren konnte, heißt es jetzt: Durchfahrt verboten. Das gelbe Umleitungsschild weist nach rechts in die Pestalozzistraße. Die Autoschlange ruckelt und stoppt. Die Ampel an der Ecke ist aber nicht schuld, sondern ein Anwohner auf Parkplatzsuche.

„Wir haben versucht, so viele Parkplätze wie möglich zu erhalten“, sagt Löbaus Bauamtsleiter Albrecht Gubsch. Allerdings müssen auch Busse und Entsorgungsdienste über die Umleitungen. „Für sie brauchen wir an einigen Stellen mehr Platz und einen entsprechenden Kurvenradius“, erklärt er. Davon ist zum Beispiel die Handwerkerstraße betroffen, hier ist Parken nicht mehr möglich.

Beschwerden seien bei ihm bisher aber keine eingegangen. „Mir ist aufgefallen, dass die Leute sehr rücksichtsvoll fahren“, sagt Albrecht Gubsch. „Ich denke, es spielt sich langsam ein.“ Dabei habe es vorab viele Bedenken zu den Umleitungen gegeben. „Aber die haben sich bisher nicht bewahrheitet. Wir haben auch sehr lange an dem Umleitungsplan getüftelt.“ Wir, das sind Stadt, Polizei, die KVG und die zuständigen Planer.

Eines der vielen Ergebnisse dieser Tüfteleien: So manche Einbahnstraße läuft jetzt in entgegengesetzter Richtung wie bisher. So ist es auch im unteren Teil der Pestalozzistraße. Über die kommt man jetzt Richtung Neusalzaer Straße. Hier, an der Kreuzung, steht die erste Entscheidung an – und eine Ampel. Die leuchtet rot, das gibt Zeit zu überlegen. Links- oder rechts- rum? Der Altmarkt liegt von diesem Punkt aus eher linkerhand.

Die richtige Antwort lautet: rechtsrum. Und gleich wieder links in die Handwerkerstraße. Die Autos, die hier sonst immer parken, sind tatsächlich weg. Dafür stehen Parkverbotsschilder am Fahrbahnrand. Und eine Warnbake mit dem Hinweis: „Bitte Einfahrt zur Waschanlage freihalten“.

Einer der Mitarbeiter der Autowäsche Benitz erklärt die Schwierigkeit an dieser Stelle: Bei einer Rotphase an der Kreuzung zur Neusalzaer Straße stehen die Autos auf der Handwerkerstraße bei viel Verkehr bis zur Einfahrt der Waschanlage. Will dann ein Kunde, der aus der anderen Richtung kommt, zur Waschanlage abbiegen, kommt er nicht durch – und der Verkehr staut sich in der Gegenrichtung gleich mit. „Das kommt vor und ist manchmal ärgerlich für uns“, sagt Holm Suchold.

Ansonsten aber sieht er keine Schwierigkeiten. „Irgendwo müssen die Autos ja langfahren“, sagt er. Entspannt sieht es auch eine Anwohnerin. „Es nützt ja nichts“, sagt sie. „Man merkt zwar, dass mehr Verkehr herrscht. Aber tagsüber bekommt man es nicht so mit und nachts ist Ruhe“, sagt sie und lacht.

Am Ende der Handwerkerstraße wartet wieder – eine Ampel. Wieder rot. Eine Entscheidung muss man hier aber nicht treffen, man darf nur nach rechts auf die Teichpromenade. Hier in der Nähe liegt das ASB-Wohnheim. Die zahlreichen neuen Ampeln sind auch Sylvana Petrick, Mitarbeiterin des Sozialdienstes, aufgefallen. Für den Weg zur Arbeit plant sie dieser Tage etwas mehr Zeit ein. „Ich glaube, die Umwege sind gar nicht das Problem. Es sind eher die Ampeln, die aufhalten.“

Jetzt kann es nicht mehr weit sein bis zum Altmarkt. Von der Teichpromenade geht es links ab zum Theaterplatz, vorbei am Löbauer Druckhaus und weiter auf die Johannisstraße mit ihrem Pflasterboden. Nicht nur deshalb ist dieser Teil der Fahrt dann doch stressig. Der Fußgängerverkehr nimmt zu. Jetzt links in die Schulgasse – auf den Altmarkt. Ziel erreicht. Die Stoppuhr zeigt sechs Minuten und 30 Sekunden.

Zugegeben, das geht auch schneller. Ein Vorteil an den Umleitungen in Löbau: Es gibt kaum tote Enden. Auch zum Altmarkt kann man über verschiedene Wege gelangen, zum Beispiel über die Weißenberger Straße, die Poststraße, an der Volkshochschule in die Garten- und weiter auf die Johannisstraße. Macht fünf Minuten, 20 Sekunden von der Agip-Tankstelle aus – mit einem Laster aus Zwickau vor sich.

Das ist der Nachteil: Geduld braucht man auf jeder der Routen. „Ich denke, die Ortskundigen kommen gut klar“, sagt Albrecht Gubsch. „Es ist aber schon vorgekommen, dass ein Ortsfremder an der Baustelle stand und nach dem Weg fragte“, erzählt Gubsch. „Das lässt sich nicht kleinreden.“ Wer nicht unmittelbar in der Stadt etwas zu erledigen habe, fahre über die Umgehungsstraßen wie die B 178 besser, rät er.

