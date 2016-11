Augen auf gegen Hass und Hetze Bei einem Festival im Bautzener Steinhaus rocken am Sonnabend Deutsche, Sorben und Flüchtlinge für eine weltoffene Lausitz.

Stehen am Sonnabend im Bautzener Steinhaus auf der Bühne: die Jungs der sorbischen Band Jankahanka. © Matthias Bulang

Julian Nyca gehört zum Organisationsteam des Festivals.

Julian Nyca gehört zum Organisationsteam des Festivals.

Bereits zum zweiten Mal lädt am Sonnabend das Bautzener Steinhaus zu einem Festival ein. Junge sorbische und deutsche Bands wollen dann mit ihrer Musik ein Zeichen für Toleranz und ein friedliches Miteinander setzen. Das sorbische Motto des Abends heißt übersetzt „Augen auf“. Die SZ sprach mit Julian Nyca aus dem Organisationsteam des Festivals.

Zum zweiten Mal heißt es am Sonnabend im Steinhaus „Augen auf“. Welche Idee steckt dahinter?

Die Idee für das Festival entstand nach den Übergriffen auf sorbische Jugendliche im Herbst 2014 und den Angriffen auf die sorbische Sprache in der Öffentlichkeit im selben Jahr. Auch vor dem Hintergrund der zeitgleich rasant zunehmenden Stimmungsmache gegen Flüchtlinge wollten wir damals ein Zeichen für eine friedliche, tolerante und weltoffene Lausitz setzen, die kulturell und sprachlich nie ein homogener Einheitsbrei war und es auch nie werden wird. Die traurigen Ereignisse in diesem Jahr haben uns gezeigt, dass dies weiterhin ein wichtiges Anliegen ist. Hier wollen wir als Sorben gemeinsam mit den Bands und dem Steinhaus einen klaren Kontrapunkt gegen Intoleranz, Hass und Hetze setzen und zeigen, dass Bautzen mehr sein kann, als sich die Fanatiker von rechts vorstellen können.

Die Botschaft ist das eine, aber was können die Besucher an diesem Abend erleben?

Zuallererst erwartet sie ein schöner Abend mit vier Bands und einem DJ. Die Besucher sollen unbeschwert miteinander feiern können, egal ob sie Sorben, Deutsche oder Geflüchtete sind oder von ganz woanders herkommen. Nebenbei haben wir verschiedene lokale Initiativen an Bord, die sich vorstellen. Für Bautzener „Nicht-Sorben“ wird es sicherlich ungewohnt und hoffentlich auch interessant sein, das Sorbische mal ganz nebenbei und alltäglich gesprochen und gesungen zu erleben.

Das Festival

Wann & wo? Sonnabend, 12. November, Einlass: 20 Uhr, im Steinhaus, Steinstraße 37 Was? Auf der Steinhausbühne spielen an diesem Abend vier Bands aus der Lausitz und Berlin: Jankahanka (Serbski Rock Pop), Berlinska dróha (Folk ), Folksamen (Folkrock ),Pisse (Punk). Außerdem legt DJ Nellski lElectroswing, Global Beats und Balkanbeats) auf. Eintritt: zehn Euro an der Abendkasse, ermäßigt sieben Euro. www.steinhaus-bautzen.de

Welche Bands kommen und für welche Musik stehen sie?

Wie schon beim ersten Mal im Mai 2015 kommen zu uns als Lokalmatadore die sorbischen Bands Jankahanka und Berlinska dróha. Jankahanka ist aktuell wohl die angesagteste sorbische Popband und vertont größtenteils traditionelle sorbische Songs auf eine neue Art. Am Sonnabend haben wir die Freude, ihr einziges Konzert in diesem Jahr präsentieren zu dürfen. Das Duo Berlinska dróha, die schon etwas länger auf der Bühne stehen, bringen eine ungewöhnliche Mischung aus Antifolk, Punk und Chanson mit – auf Sorbisch und Deutsch. Aus der Niederlausitz kommen Die Folksamen zu uns, die Folkrock mit Pop und Ska verknüpfen und auch einige niedersorbische Lieder im Gepäck haben. Pisse aus Hoyerswerda und Berlin spielen eine gute Mischung aus Punk und Wave. Froh sind wir, dass uns DJ Nellski aus Berlin treu bleibt, der dort mit Global Beats und Electro Swing regelmäßig große Clubs bespielt und von unserem kleinen Festival schon letztes Jahr sehr angetan war. Es ist also fast für jeden etwas dabei.

Warum ist nicht häufiger sorbischer Rock in Bautzen zu hören?

Sorbische Bands laufen dort am besten, wo viel sorbische Jugend lebt – und das ist nun mal eher auf dem Dorf als in der Stadt. Einige unserer Bands haben jedoch durchaus schon mal auf dem Bautzener Frühling oder auch im Steinhaus gespielt. Allgemein kann man sagen, dass vielen Nicht-Sorben vielleicht gar nicht bewusst ist, dass es neben sorbischer Tradition und Folklore so etwas wie Jugendkultur und Musik überhaupt auf Sorbisch gibt. Und was der Bauer nicht kennt, das lädt er auch nicht ein. Auch das ist ein Anliegen dieses Festivals: zu zeigen, was wir haben und dass wir da sind. Vielleicht ergibt sich daraus ja auch die eine oder andere neue Bekanntschaft und Auftrittsmöglichkeit.

Gespräch: Miriam Schönbach

