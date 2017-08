Augen auf für die Turmfalken-Show Harald Wolf kümmert sich beruflich um Tiere, die in der Stadt leben. Die Faszination begleitet ihn bis nach Hause.

zurück Bild 1 von 2 weiter Fernglas zur Hand, die Vorstellung kann beginnen. In seiner Heimatstadt entdeckt Harald Wolf jeden Tag Tiere um sich herum, die in Gebäuden Unterschlupf finden. Gerade haben es ihm besonders die Turmfalken am Rathausturm angetan. © Sven Ellger Fernglas zur Hand, die Vorstellung kann beginnen. In seiner Heimatstadt entdeckt Harald Wolf jeden Tag Tiere um sich herum, die in Gebäuden Unterschlupf finden. Gerade haben es ihm besonders die Turmfalken am Rathausturm angetan.

Turmfalken mit Rathausmann

Erst sind es nur zwei, dann auf einmal fünf und plötzlich umkreisen gleich zehn junge Turmfalken ihren Brutplatz hoch oben am Dresdner Rathausturm. „Das ist ja sensationell“, entfährt es Harald Wolf, der sein Fernglas gebannt nach oben richtet. „Ganz ehrlich, in meinen 25 Jahren im Job habe ich so etwas noch nie gesehen. Ich bin ganz gerührt.“ Die kleinen Turmfalken üben das Fliegen, wagen sich aber noch nicht allzu weit von ihren Eltern weg. „Bald werden sie sich selbstständig machen“, sagt Wolf, der Mann aus dem Dresdner Umweltamt. Zu den Aufgaben des 52-Jährigen zählt der Schutz von Tierarten, die die Nähe des Menschen suchen und es sich mit Vorliebe in Gebäuden gemütlich machen.

Die drei etwa 30 mal 40 Zentimeter großen Holzkästen für Turmfalken am Rathausturm waren in diesem Jahr alle in Benutzung, weiß Wolf. Von etwa 300 potenziellen Nistplätzen in der ganzen Stadt sei etwa die Hälfte besetzt gewesen. Am Rathausturm probierte es im Frühjahr sogar mal ein Wanderfalkenpärchen, suchte allerdings bald wieder brutlos das Weite.

Harald Wolf ist auf dem Laufenden, kennt alle Brutplätze und Verstecke in der Stadt. Er kümmert sich um den Artenschutz in Dresden, beispielsweise bei der Prüfung von Bauvorhaben. Egal, ob Biber umgesiedelt oder Fledermäuse geschützt werden müssen – Wolf hat da ein Wörtchen mitzureden.

In seinem Job verbringt er die meiste Zeit am Computer, dabei zieht es ihn schon immer raus in die Natur. „Mein Großvater hat mich früher oft mit zu den Moritzburger Teichen genommen, wo wir Vögel beobachtet haben, sagt er. „Das hat mich schon als Kind geprägt.“ Später engagierte er sich in DDR-Umweltgruppen für den Betrieb von Kläranlagen und den Erhalt der Teichwiesen in Hellerau, die damals Kleingärten weichen sollten. An der TU Dresden studierte er zunächst Wasserwirtschaft und sattelte nach der Wende ein Fernstudium Umweltschutz in Berlin obendrauf. Damals hatte er sich schon erfolgreich im Umweltamt beworben und konnte hier an seinem beruflichen Lebenswerk basteln.

„Tiere gehören schon seit dem Mittelalter in die Stadt“, sagt Wolf. „Wir sollten uns bemühen, sie auch für weitere Generationen hier zu erhalten.“ In einer Zeit, in der es kaum noch verfallene und unsanierte Häuser in der Stadt gibt, ist das nicht mehr selbstverständlich. Neben den Falken und Fledermäusen gehören auch Mauersegler, Schwalben, Hausmarder und Hornissen zu den Tieren, die häufig auf die Duldung und Hilfe des Menschen angewiesen sind. Und genau das gehört zu Wolfs Job.

Der Haussperling, zum Beispiel, wird hierzulande immer seltener, genauso wie die Dohle. Gerade mal 20 Brutpaare gebe es noch in Dresden. Bei den Mauerseglern wiederum sei die Landeshauptstadt mit insgesamt mehr als 18 000 Nisthilfen bundesweit führend. Unscheinbar hängen sie an vielen Fassaden, genauso wie die quadratischen Kästen für die Fledermäuse. Für deren kälteempfindliche Arten gibt es außerdem 30 unterirdische Winterquartiere, deren Standorte aus naheliegenden Gründen geheim bleiben sollen.

Zurückziehen möchte sich auch Harald Wolf gern, aber erst nach Feierabend. Seine Freizeit verbringt er am liebsten in seinen zwei Gärten. An seinem Haus in Omsewitz hat er sogar selbst Mauersegler angesiedelt, was sehr schwer ist, wie er betont. Auch nach neun Monaten in Afrika steuern die flinken Flieger nämlich am liebsten wieder exakt dasselbe Löchlein in Dresden an. Zum Anlocken der Brutpaare brachte Wolf Lautsprecher an der Hauswand an und spielte die Rufe der Mauersegler ab. „Die Nachbarn haben am Anfang gefeixt“, sagt er. Doch wenig später haben sie gestaunt. Es funktionierte. Inzwischen hängen 13 Nistkästen an seinem Haus. „Ich sitze oft im Hof und schaue einfach nur nach oben.“ Wenn er ein Tier auf dem Boden findet, dann bringt er es manchmal hinauf in den zweiten Stock, öffnet das Fenster und entlässt es mit wiegenden Bewegungen wieder in die Lüfte. Dieses Jahr wird er sie nicht mehr sehen. Die Mauersegler sind schon auf dem Weg in Richtung Süden.

Mehrmals im Jahr bietet Harald Wolf übrigens Führungen zum Thema „Gebäude bewohnende Tierarten“ an. Dann erzählt er von der Frauenkirche, in der bis 1945 der Große Abendsegler nistete. Beim Wiederaufbau sei extra ein identischer Hohlraum mit zwei breiten Einflugschlitzen eingebaut worden. Zurückgekehrt ist die größte heimische Fledermaus aber bislang trotzdem nicht.

zur Startseite