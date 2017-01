Aufzugtür erneut defekt Diesmal steckt Meißens Pannenlift an der Talstation fest.

Nicht geht mehr – der Aufzug am Meißner Burgberg stand am Montag schon wieder still. © Claudia Hübschmann

Neues Jahr, alte Probleme: Am Montagvormittag musste erneut ein Monteur zum Schrägaufzug am Meißner Burgberg gerufen. Die Kabine hing an der Talstation, da die Tür nicht schloss. Ein ähnliches Problem hatte den Aufzug bereits in der vergangenen Woche an der Bergstation festgehalten. (SZ/pa)

zur Startseite