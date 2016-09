Aufzug streikt Der Lift am Burgberg macht durch eine weitere Panne von sich reden.

Ausgerechnet zu Meißens größtem Volksfest mussten die Besucher einmal mehr auf die Dienste des Schrägaufzugs verzichten. Am Sonnabend wollte der Lift einfach nicht mehr. Wie Meißen Fernsehen berichtet, war Karl-Heinz Gräfe, Chef der Städtischen Dienste, am Morgen vor Ort, um das System zu prüfen. Die Fehlerursache konnte laut Meißen Fernsehen nicht gefunden werden. In Sozialen Netzwerken hieß es, der Türmechanismus sei an dem Stillstand Schuld.

Als Ersatz für den Aufzug orderten die Städtischen Dienste einen Shuttlebus, der in viertelstündlichem Rhythmus Besucher auf den Burgberg transportierte. Trotz der fortlaufenden Pannenserie hatte die Stadt erst jüngst betont, dass der Aufzug nicht zur Debatte steht. Für die Wartung plant Meißen für 2017 und 2018 jeweils mit Ausgaben von 25 000 Euro. In nächster Zeit sollen am Lift zunächst ein neuer Zusatzlüfter eingebaut und nicht benötigte Sensortechnik entfernt werden. (SZ/pa)

