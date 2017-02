Aufzug soll bis Ostern wieder fahren Erste Probefahrten finden nach der Pannenserie bereits statt. Offen bleibt, was langfristig passiert.

Von außen alles fein, aber im Inneren gleich mit mehreren Mängeln behaftet: Der Panoramaaufzug war am Mittwochabend das bestimmende Thema im Meißner Stadtrat. © C. Hübschmann

Ein Übertragungswagen des Mitteldeutschen Rundfunks hat vor dem Meißner Rathaus Position bezogen. Die Satellitenschüssel zeigt zum Himmel. Das Interesse gilt dem Panoramaaufzug aus dem Meisatal zu Burg und Dom. Seit Anfang Februar ist die knapp zwei Millionen Euro teure Anlage stillgelegt. In den vergangenen knapp sechs Jahren hatte sie mehr schlecht als recht ihren Dienst versehen. Aufgrund zahlreicher Aussetzer verdiente sie sich im Volksmund schnell den Spitznamen als Touristenfalle.

Nach dem Jahreswechsel hatten sich die Pannen gehäuft, war ein Mitarbeiter der Albrechtsburg für zwei Stunden in der Kabine gefangen gewesen. Dieser Vorfall gab letztlich den Ausschlag dazu, dass Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos), angeregt durch Stadträte, den Aufzug außer Betrieb nahm. Am Mittwochabend hat der Meißner Stadtrat jetzt darüber beraten, was mit der laweden Technik kurz- und langfristig passieren soll.

OB Raschke preschte gegen Ende der dem Stadtrat vorangehenden Sitzung des Bauausschusses überraschend nach vorn. Seinen Angaben zufolge hat es am Dienstag ein ausführliches Gespräch mit der Firma FB Aufzüge und zwei Stadträten gegeben. Für insgesamt 43 000 Euro im Jahr wartet das Unternehmen den vom Hersteller Hütter aus der Nähe von Hamburg produzierten Lift. Die Frist für Gewährleistungen ist Ende 2016 abgelaufen.

Raschke zufolge widmet sich die Wartungsfirma schwerpunktmäßig den Problemen an den Türen der Anlage. Erste Probefahrten finden laut OB bereits statt. Außerplanmäßige Kosten seien nicht aufgelaufen. Das Budget werde eingehalten. Er gehe davon aus, dass der Panoramaaufzug bis zum Start der Touristensaison gegen Ostern wieder in Betrieb gehe.

Um den Anwohnern, Besuchern und Hotelgästen des Domplatzes ihren Alltag zu erleichtern, wurde nach Angaben des Rathauschefs das eigentlich von 10 Uhr bis 17 Uhr geltende Parkverbot aufgehoben. Den 2016 für Pannenzeiten eingeführten Shuttleverkehr habe die Stadt dagegen nicht wieder aufgenommen. Für einen Einsatz von 13 Stunden würden täglich Kosten in Höhe von 1 000 Euro anfallen. In den letzten 20 Tagen wären somit dafür allein 20 000 Euro aufgelaufen. Das sei nicht zu verantworten gewesen, so Raschke.

Ungeachtet der kurzfristigen Reparaturen bleibt offen, was langfristig mit der störanfälligen Konstruktion geschehen soll. Der Meißner Rathauschef stellte verschiedene Gedankenspiele zur Diskussion. So könnte über eingeschränkte Betriebszeiten anstelle des aktuell geltenden 24-Stunden-Betriebes nachgedacht werden. Eine weitere Möglichkeit sei, die Kabine in Zukunft nur mit einem Bediener fahren zu lassen.

Auf technischer Seite regte der OB an, mit Hilfe von Sachverständigen, sowohl aus der Stadt als auch von außerhalb, eine technische Lösung zu erarbeiten, um die Zuverlässigkeit des Lifts zu erhöhen. Raschke sprach dabei insbesondere die oberen Türen an der Albrechtsburg an.

Für die Fraktion Freie Bürger, SPD und Bündnisgrüne mahnte deren Vorsitzender Heiko Schulze in der Stadtratssitzung an, Kritik am Panoramaaufzug nicht als Schwarzmalerei abzutun, sondern als Teil des demokratischen Prozesses zu begreifen.

SPD-Stadtrat Matthias Rost verwies auf die Wichtigkeit des Aufzuges für das Image der Stadt. Damit keine weiteren Schäden am Ruf Meißen entstünden, sollte auf Grundlage bereits existierender Gutachten und neuer Erkenntnisse eine gründliche Diagnose gestellt werden. Dieses müsste als Basis für einen nächsten Beschluss sämtliche Mängel aufzeigen und feststellen, was eine nachhaltige Reparatur kosten würde. Der Antrag wurde vom Stadtrat einstimmig angenommen.

zur Startseite