Aufzug für Touristen-Glanzstück Der Freistaat sorgt mit einem Brief ans Rathaus für eine vorfristige Weihnachtsüberraschung.

Ein echtes Glanzstück ist es, das Radeberger Schloss Klippenstein. Und es soll noch mehr Touristen locken – dafür macht der Freistaat jetzt den Fördermittel-Topf auf. Unter anderem für den lange erhofften Aufzug an der Nordfassade. © Thorsten Eckert

Nein, es war noch nicht der Weihnachtsmann, der vorfristig im Radeberger Rathaus vorbeischaute. Es war der Briefträger. Aber der hatte ein echtes Weihnachtsgeschenk dabei, frohlockte Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) Mittwochabend im Radeberger Stadtrat. Ein fast millionenschwerer Brief nämlich war es, der Lemm da auf den Schreibtisch gelegt worden war. Exakt 834 106 Euro „schwer“.

Der Fördermittelbescheid für ein Projekt, mit dem die Bierstadt schon seit Jahren schwanger gegangen war: Den Anbau eines gläsernen Aufzugs an der Nordfassade von Schloss Klippenstein, die gleichzeitig saniert und auch ihre historische Treppe wiederbekommen soll. Außerdem gehört auch noch eine behindertengerechte Toilettenanlage am Fuß des Aufzugs und die Umgestaltung des barocken Schlossparks zum Projekt, mit dem nun noch stärker als bisher Touristen ins Schloss „gelockt“ werden sollen. Deshalb fließen die Mittel auch aus einem Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums. Denn Tourismus ist längst auch in Radeberg durchaus ein Wirtschaftsfaktor, der für immer mehr Arbeitsplätze in der Bierstadt sorgt. Denn jeder Besucher lässt hier Geld in den Geschäften, die Hotels profitieren. Radebergs Wirtschaftsreferent Marco Wagner verweist dabei regelmäßig unter anderem auf die knapp 300 Betten in Hotels und Pensionen in Radeberg. „Wir können uns in Radeberg über gut 35 000 Übernachtungen pro Jahr freuen – Tendenz steigend“, machte er jüngst deutlich. Zahlen, die klar machen, dass der Tourismus tatsächlich längst ein stabiles Standbein für die Wirtschaft in Radeberg ist.

Rund 10 000 Besucher im Jahr

Über 100 000 Besucher und Touristen kommen mittlerweile alljährlich in die Bierstadt; fast 42 000 davon allein ins Biertheater oder bis zu 20 000 zu den Brauereiführungen zum Beispiel. Und auch die Radeberger Likörfabrik an der Hauptstraße lockt immerhin rund 5 000 Neugierige jedes Jahr. Und Schloss Klippenstein? Auch hier freut man sich über gut 10 000 Besucher jedes Jahr. Und der Anteil von Touristen darunter soll nun kräftig erhöht werden. Gut eingesetzte Fördermittel also.

Im Rahmen des Projektes soll bekanntlich auch der Schlossteich eine Frischekur erhalten, hatte der Stadtrat schon im Mai beschlossen. Die Ufermauer wird saniert und durch den Park soll dann unter anderem ein Rundweg führen. Auch eine Möglichkeit zum Aufbau eines Veranstaltungszeltes soll es geben; wobei die Fläche auch „open air“ genutzt werden kann. Eine Art Freilichtbühne im Kleinformat also. Der Schloss-Förderverein hatte vor Jahren fast zehntausend Euro für die Planung gesammelt und das Geld der Stadt als Spende überlassen. Eine wichtige Anschubfinanzierung, für nun insgesamt 1,4 Millionen Euro, die in die Umsetzung fließen. Die Sanierung der Nordfassade muss Radeberg dabei selbst bezahlen. „Das ist nicht förderfähig, wurde uns mitgeteilt“, wunderte sich der OB im Stadtrat. „Die dazugehörige Treppe wiederum wird gefördert, die ja dann an die Nordfassade angebaut wird …“ Ein kleiner Wermutstropfen, mit dem die Stadt gut leben kann, wie Lemm in bester Weihnachtsstimmung klar machte.

Gebaut wird in drei Abschnitten. Im kommenden Jahr werden Aufzug und Behinderten-Toilette entstehen, in den folgenden beiden Jahren sind dann Treppe, Park und Fassade an der Reihe.

