Aufzug fährt Sonnabend nicht länger Ein großes Irish-Folk-Konzert steigt auf dem Meißner Burgberg. Der Lift ist dann aber nicht in Betrieb.

Der Panoramaaufzug zum Burgberg fährt zur Zeit zwischen 8 und 17.30 Uhr, je nach Wetterlage. Auch am Sonnabend gibt es nach derzeitigen Informationen keine Ausnahme. © Claudia Hübschmann

Meißen. Einen irischen Abend mit der Band „Woodwind & Steel“ präsentiert das Romantikhotel und Restaurant Burgkeller am Sonnabend, 20. Januar, ab 20 Uhr. Einlass ist eine Stunde zuvor. Karten für 20 Euro pro Person können noch reserviert werden. An der Abendkasse kosten sie 25 Euro.

Mehrere Anrufer bei der SZ wollten wissen, ob am Sonnabendabend wegen dieser Veranstaltung der Panoramaaufzug zum Burgberg länger verkehren würde als derzeit gewöhnlich. Der Lift läuft momentan zwischen 8 und 17.30 Uhr, sofern es die Witterung zulässt.

Anders wird es Angaben von Stadtsprecherin Katharina Reso zufolge auch am Sonnabend nicht sein. Informationen vom Betreiber Städtische Dienste, wonach der Lift an diesem Tag länger in Betrieb bleiben soll, gebe es nicht. Damit müssen Fans des Irish Folk bei der Anreise mit den am Abend vorhandenen Möglichkeiten Vorlieb nehmen, zum Veranstaltungsort zu gelangen. (SZ)

