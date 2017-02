Aufwind fürs Dreiland-Theater Die Bühnen in Liberec, Zittau/Görlitz und Jelenia Góra rücken mit 700 000 Euro von der EU noch näher zusammen.

Startschuss 2013: Der polnische Regisseur Bogdan Koca und die deutsche Projektleiterin Ricarda Böhme brachten das Dreiländer-Theater mit dem ersten trinationalen Theaterfest in Gang. Foto: Pawel Sosnowski

Es schien ein Gipfeltreffen der logistisch gewagteren Art: Anfang Februar auf dem Jeschken, dem Liberecer Hausberg, der 1 012 Meter Höhe misst. Es ist Winter und es fährt keine Seilbahn. Doch es war alles perfekt organisiert: kein Neuschnee, die Straße frei bis zum vorletzten Parkplatz, ab da Kleinbustransfer zum symbolträchtigen Tagungsort, wo sich drei Theaterchefs und sechs Politiker zu einem besonderen Pakt trafen. Sie unterzeichneten ein Kommuniqué zur „völlig gleichberechtigten Zusammenarbeit der Theater und politischen Institutionen im Rahmen der trinationalen Theaterinitiative J-O-S, die die Theater seit fünfeinhalb Jahren verbindet.

Jährlich eine gemeine Produktion

Zwar gab es bereits 2012 in Zittau und ein Jahr darauf in Jelenia Góra ähnliche Akte der Bekenntnis. Doch nun ist eine neue Stufe erreicht. Denn dem Gerhart-Hauptmann-Theater (GHT) gelang es als sogenannter Leadpartner, gemeinsam mit dem Saldy-Theater in Liberec, den EU-Topf zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Tschechien anzuzapfen. Bis 2019 können dort gut 700 000 Euro abgerufen werden, der nötige Eigenanteil beträgt dabei 15 Prozent. Der Wermutstropfen: Da es – entgegen der politischen Versprechungen – immer noch nicht möglich ist, wirklich trinational zu agieren, sind die Kollegen vom Norwid-Theater im polnischen Jelenia Góra, welches in den nächsten Jahren grundlegend saniert werden muss, nur über Umwege eingebunden, aber als Gründungsmitglied auf dem Jeschken natürlich präsent. Denn die Grundidee der Kooperation mit dem eigenwilligen Namen J-O-S ist virulent wie ehedem, auch wenn die Gründungsintendanten nicht mehr an ihren damaligen Häusern sind. Die drei nahe liegenden Theater im Dreiländereck wollen per Überwindung der Sprachbarriere Kopfgrenzen minimieren.

J-O-S-Initiator Bogdan Koca, einst Intendant in Jelenia Góra, blickt noch heute mit Wohlwollen an die Gründung und das Ergebnis zurück: „Jede weitere Annäherung der drei Nationen bedeutet einen gegenseitigen Vertrauenszuwachs, auch wenn es für die Änderung von Einstellungen, also auch von Vorurteilen, viel, viel Zeit bedarf.“ Nun geht sogar sein Wunsch in Erfüllung: drei Jahre Planungssicherheit und alle zwei Jahre eine echte trinationale Kooperation. Dieser Wunsch wird jetzt sogar getoppt. Denn neben der drei Jahre währenden finanziellen Sicherheit kommt nun jedes Jahr eine gemeinsame Produktion zustande. Ab nächstem Jahr greift dazu eine besondere Zittauer Idee: Denn mit einem „Writer in Residence“-Programm, auf das sich bislang schon über 200 Autoren aus allen drei Ländern beworben haben, sollen in den nächsten Jahren die passenden Werke entstehen. Drei der Autoren werden dazu mindestens vier Monate in Zittau wohnen, um mit den Theaterleuten je ein Stück zu entwerfen, und gleichzeitig über den Schaffensprozess berichten.

Trinationales Theater-Abo

So könnten gelungene gemeinsame Inszenierungen wie „Reality Number Six“, „Wundervoll“ und „Alois Nebel“ Fortsetzungen erfahren. Mindestens zwei der Stücke sollen dreisprachig funktionieren – eines davon ist eigens für die Jugend und wird – so wie „Club 27“ – von den drei Jugendtheaterclubs gemeinsam produziert. Das ist wichtig, denn eine Einladung von Landrat Bernd Lange (CDU), der ebenso wie Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker für die deutsche Seite unterschrieben hat, können die Organisatoren schwerlich ignorieren: „Kommt raus, geht in die Schulen, geht zur Jugend“, appellierte der Landrat, der mit seiner Unterstützung von jährlich 60 000 Euro fürs Projektbüro erst den jetzigen Sprung ermöglichte. Denn diese Förderung kann der Görlitz/Zittauer Theatergeschäftsführer Caspar Sawade nun als Eigenleistung in das EU-Projekt einbringen. Eine besondere Idee klang schon beim Gipfeltreffen an: ein trinationales Theater-Abo mit dreifachem Besuch von Vorstellungen samt Busfahrt, Programm und Abendessen. „Wir wollen auch das Publikum vor Ort zusammenbringen, nicht nur die Künstler“, betont Sawade.

Es wartet also viel Arbeit, und zwar schon bis zum sechsten „3Länderspiel“, welches vom 18. bis 21. Mai in Zittau stattfindet und künftig als „J-O-S Trinationales Theaterfestival“ firmieren soll. Schon Anfang Mai wird sich das Ganze in einer zweisprachigen Theaterzeitung niederschlagen, die dann dreimal jährlich alle Aktivitäten des republikweit einmaligen Bündnisses beleuchten soll.

All das, so Szalma, sei für ihr Personal zwar zusätzlicher, aber überaus positiver Stress. Mit Michaela Rananska, die nun ab sofort auf tschechischer Seite der Zittauer Projektleiterin Ricarda Böhme zur Seite steht, wird die Arbeitskraft quasi verdoppelt. Deren Vision von J-O-S anno 2020 geht noch weiter als das Kommuniqué vom Jeschken beschreibt: „Als grenzübergreifende Wirtschafts- und Kulturregion könnte man sich natürlich auch ein trinationales Schauspielensemble vorstellen.“

