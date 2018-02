Aufwärtstrend mit Fragezeichen Der Döbelner SC hat bislang zehnmal gepunktet. Die ganz große Sicherheit ergibt sich daraus dennoch nicht.

Stürmer mit Torriecher: Döbelns Chris Liebmann erzielte in dieser Saison bereits zehn Treffer und liegt in der Torschützenliste auf Rang fünf. © Dietmar Thomas

Döbeln. Für den Döbelner SC sieht es bei Saisonhalbzeit in der Fußball-Landesklasse Nord nicht so schlimm aus, wie zu befürchten war. Nach dem ernüchternden ersten Heimspiel, das der DSC daheim vor knapp 200 Zuschauern und Vertretern aller sächsischen Landesklassen – es war Staffeltagung – gegen den HFC Colditz 1:5 verlor, sah es in den ersten Wochen der Saison sehr trübe aus.

Doch die Muldenstädter berappelten sich und stehen nun unter Trainer Ulrich Löser, der diese Aufgabe vom zurückgetretenen Uwe Zimmermann übernahm – mittlerweile auf Rang zehn und verfügen mit fünf Punkten auch über ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen. Ein Ruhekissen ist das freilich nicht, zumal bis auf Borna alle hinter dem DSC liegenden Teams noch Spiele nachzuholen haben. Positiv aus DSC-Sicht ist die Tatsache, dass bislang nur sechs von 16 Partien verloren wurden. Allerdings gab es auch nur drei Siege, sodass sieben Unentschieden einen noch besseren Platz verhinderten.

Die 1:5-Schlappe gegen den Fast-Nachbarn aus Hausdorf relativierte sich insofern, dass der HFC nahezu alle Teams abbügelte und nicht umsonst souveräner Herbstmeister geworden ist. Vor allem die Stürmer Martin Schwibs und Carlo Purrucker gehören eigentlich nicht in die Landesklasse. Der Ex-Döbelner und zweimalige Sachsen-Knipser Schwibs hat schon wieder 24 Treffer auf dem Konto. Das ist die Hälfte aller Colditzer Treffer. Auch insgesamt waren die Colditzer, bei denen der Ex-Ostrauer René Antony das Ruder als Spielertrainer übernahm – eine Liga für sich. Die einzige Niederlage fingen sie sich gegen die SG Taucha daheim mit 1:3 ein. Der Rest waren durchweg Siege. „Wir sind natürlich zufrieden, wobei wir manchmal auch etwas Glück gehabt haben“, bekennt Schwibs, der persönlich mit seiner Ausbeute ebenfalls zufrieden ist. Er betont allerdings: „Daran hat die Mannschaft einen Riesenanteil. Wenn ich die Vorlagen nicht kriegen würde, könnte ich die Dinger ja gar nicht machen.“

Der gut gestartete Sachsenliga-Absteiger aus Taucha ärgerte die Hausdorfer mit der einzigen Schlappe, lag selbst vorn, bot über etliche Wochen kräftig Paroli, baute jedoch in den letzten Wochen des Herbstes ab und liegt nun als immer noch Zweiter schon zehn Punkte zurück. „Ich kann mir noch nicht ganz erklären, wo die Ursachen dafür sind“, sinnierte SG-Coach Marcus Jeckel. „Nur an den vielen Verletzten kann es nicht ganz liegen. Vielleicht ist der Effekt mit mir als neuem Trainer erst einmal verpufft.“

Die eigentliche Überraschungs-Elf war der FSV Krostitz. Frei von Aufstiegsambitionen spielte die Truppe um Trainer Tobias Heede eine grundsolide Hinrunde und landete mit 31 Zählern auf Rang drei. Der Trainer sieht in der guten Fitness seines Teams die Grundlage für den Höhenflug. „Und natürlich ist es ein Vorteil, dass wir vor der Saison komplett zusammen geblieben sind, die Mannschaft ist gefestigt. Jeder bei uns weiß, dass er gebraucht wird“, begründet Heede weiter. Und sein Team verteidige als Mannschaft einfach sehr kompakt. Auch im Pokal scheiterte der FSV erst an Regionalligist Budissa Bautzen.

Hinter den Krostitzern rangiert Vorjahres-Vize Blau-Weiß Leipzig, ist gegenüber dem FSV, der auch eine Partie nachzuholen hat, aber ein Spiel im Rückstand. Die Jungs aus Zschocher wirkten diesmal nicht ganz so stabil, können aber unverändert jedem Team gefährlich werden. So wie der wiedererstarkte FC Bad Lausick oder Neuling SV Naunhof. Dieser hat mit Franz Boltze und Erol Gugna zwei erfahrene Goalgetter in seinen Reihen, die beim Gegner häufig und gern Unruhe stiften. Außerdem mischt Ex-Profi Nico Kanitz in Abwehr oder Mittelfeld mit. „Er ist trotz seiner 37 Jahre ein ganz wichtiger Faktor in unserer Mannschaft – spielerisch wie menschlich“, lobt SVN-Trainer Andreas Schmidt.

Der Vorjahresvierte SV Liebertwolkwitz kam diesmal schwer in die Gänge und überwintert auf Rang acht. Coach Thomas Rochol haderte zuweilen mit der Einstellung seiner Männer, weil er, durch deren diverse Nebenhobbys, oftmals nicht seine Wunsch-Elf zur Verfügung hatte. Verletzungen taten ein Übriges.

Eintracht Sermuth vermied bislang solche Abstiegsängste wie im Vorjahr, kann sich wie der gleich dahinter rangierende Döbelner SC aber keineswegs in Sicherheit wiegen. Das gilt noch mehr für die beiden Aufsteiger Rotation Leipzig 1950 und SV Süptitz. Rotation-Coach Daniel Ferl verlor aber nicht die Nerven, als zunächst kaum Punkte eingefahren wurden und hatte dabei offenbar auch die Rückendeckung der Vereinsführung. Das zahlte sich aus, der elfte Platz belässt alle Hoffnungen auf den Liga-Verbleib. Wie Rotation hat auch Roter Stern Leipzig noch drei Spiele nachzuholen und könnte sich so noch ein Stück von der Abstiegszone absetzen. Diese beginnt beim ESV Delitzsch, der ebenso wie der Bornaer SV vom soliden Mittelfeldteam zum Sorgenkind wurde. Die Ursachen sind vielfältig, kamen jedoch ein wenig überraschend.

Das war beim TSV Schildau anders, bei dem schon vorige Saison überlegt wurde, sich vielleicht freiwillig zurückzuziehen. Die Nordsachsen entschieden sich anders und zeigten dann trotz herber Rückschläge Kampfgeist. Der Hoffnung stiftende Höhepunkt war der 1:0-Sieg in Taucha am 11. Spieltag. Da hatte Trainer Olrik Schulze schon seinen Rücktritt erklärt. Mit Jahresbeginn übernimmt mit Axel Frank ein alter Bekannter das Schlusslicht, trainierte der 49-Jährige doch den Döbelner SC in der Saison 2012/13 in der Landesliga. Schildau steht vor einer schweren Aufgabe, doch unüberwindlich erscheinen die derzeit sechs Punkte zum rettenden Ufer nicht.

zur Startseite