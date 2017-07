Aufwärtstrend erkennbar Noch in der Vorsaison hat die HSG Neudorf/Döbeln gegen den Abstieg gekämpft. Diesmal ist das Spieljahr ruhiger verlaufen.

Anne Eberhardt (am Ball) ist in der abgelaufenen Saison erfolgreichste Werferin im Team der HSG Neudorf/Döbeln gewesen. Insgesamt erzielte sie 110 Tore, vier davon waren Siebenmeter. © Dirk Westphal

Die Sachsen-ligahandballerinnen der HSG Neudorf/Döbeln sind in der abgelaufenen Saison mit einem ausgeglichenen Punktekonto auf dem sechsten Platz eingekommen. Im Vergleich zur Vorsaison, als die Mannschaft lange gegen den Abstieg kämpfte, eine deutliche Steigerung. Es war spielerisch eine Verbesserung sichtbar. Der Einzug ins Pokalfinale gegen den Meister aus Radeberg war der Lohn für die solide Saisonleistung. Und im Finale bewiesen die HSG-Frauen trotz einer knappen Niederlage, dass sie guten Handball spielen können. Trainer Daniel Reddiger zeigte sich mit dem Saisonverlauf nicht unzufrieden. „Wir haben das Leistungspensum gespielt, das wir uns vorgestellt hatten“, so Reddiger

Der Radeberger SV (1./38:6) hat nach der Halbzeitmeisterschaft auch in der Rückrunde seine dominierende Stellung eindrucksvoll behauptet. Souverän und ungefährdet zog die Sieben ihre Kreise und konnte im zweiten Jahr der Ligazugehörigkeit neben dem Meistertitel auch noch den Pokalsieg aus dem Vorjahr wiederholen. Der RSV hat damit die schon in der Vorsaison sichtbaren guten Ansätze enorm weiterentwickelt. Der weitere Weg in der Oberliga stellt eine neue Herausforderung dar. Beim derzeitigen Leistungsstand ist das kein unüberwindbares Hindernis.

Auf den weiteren drei Plätzen gab es die gleiche Reihenfolge wie im Vorjahr, nur einen Rang schlechter platziert. Vorjahresmeister HSG Riesa/Oschatz (2./34:10), SV Plauen-Oberlosa 04 (3./32:12) und HC Leipzig III (4./30:12) spielten alle auf gleich hohem Niveau, ohne an die Dominanz des neuen Meisters heranzukommen. Die erneute sehr gute Platzierung des HCL-Nachwuchsteams ist der Lohn für eine herausragende Nachwuchsarbeit. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Turbulenzen um das Bundesligateam keine negativen Auswirkungen haben.

Auszuschließen ist das allerdings nicht. Überraschend stark präsentierte sich auch Aufsteiger USV TU Dresden (5./28:16). Bereits zur Halbzeit auf Rang fünf zogen die USV-Frauen spielerisch ansprechend ihre Kreise und knüpften damit an frühere erfolgreiche TU-Zeiten in der Sachsenliga an. Die HSG Rückmarsdorf (7./20:24) kam entspannt durch das zweite Sachsenligajahr. Entsprechend ihrer Möglichkeiten boten die Randleipzigerinnen gute Leistungen. Der SSV Heidenau (8./17:27) ließ in der Rückrunde nach, aber es reichte immer noch, um ungefährdet durchs Spieljahr zu kommen. Die SG HV Chemnitz 2010 II (9./16:28) machte die sehr unbefriedigende Hinrunde mit nur vier Punkten mit einer deutlichen Steigerung wieder wett.

Die Einschätzung vor der Saison, dass der Oberligaabsteiger HC Sachsen Neustadt-Sebnitz (10./14:30) nur um den Klassenerhalt spielen wird, hat sich bestätigt. Es langte aber immer noch, um den zweiten Aufsteiger HC Glauchau/Meerane (11./9:33) und den SC DHfK Leipzig (12./2:42) auf die beiden letzten Plätze zu verweisen. Beim HC kein unerwartetes Ereignis, bei der DHfK dagegen schon. Nach dem doch recht ordentlichen Vorjahr kamen die Leipzigerinnen im zweiten Sachsenligajahr über den Status eines Punktlieferanten nicht hinaus. Da der Vizemeister Riesa/Oschatz auch in die Oberliga aufsteigt, muss nur Leipzig in die Verbandsliga absteigen. Die am letzten Spieltag ausgefallene Begegnung zwischen HC Glauchau/Meerane und HC Leipzig III wurde nicht nachgeholt.

zur Startseite