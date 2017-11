Aufwärtstrend am Bischofsplatz Der neue Haltepunkt wird immer beliebter. Ein Manko bleibt allerdings.

Die Deutsche Bahn hat für den S-Bahn-Ausbau in Dresden über eine Milliarde Euro investiert. Das lohnt sich, wie der neue Haltepunkt am Bischofsplatz zeigt. Denn dort steigen immer mehr Fahrgäste ein und aus, teilt Sprecher Christian Schlemper vom Verkehrsverbund Oberelbe mit. Der Haltepunkt war am 18. März 2016 eröffnet worden. In den ersten Monaten wurden dort 1 600 Fahrgäste registriert. Seit 3. April dieses Jahres rollen die S-Bahnen in Spitzenzeiten zwischen dem Hauptbahnhof und Meißen-Triebischtal im Viertelstunden-Takt. „Derzeit steigen am Haltepunkt Bischofsplatz täglich durchschnittlich 2 150 Fahrgäste ein und aus“, sagt Schlemper. Damit habe er den erneuerten Haltepunkt Trachau (2 050 Fahrgäste) überholt.

Ein Manko bleibt am Bischofsplatz aber. Beim Einsteigen klafft an der Bahnsteigkante ein breiter Spalt. Das ist der Lage im Bahnbogen geschuldet. (SZ/phi)

