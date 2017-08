Aufwärmphase für Knappenman gestartet Für die Großveranstaltung am Dreiweiberner See laufen die Aufbauarbeiten. Sonnabend und Sonntag tummeln sich hier Hunderte Triathleten.

Unter anderem die Sportwarte Torsten Tschierske, Jens Thiele und Karlheinz Reitz waren mit dem Aufbau der Fahrradständer (hinten) und der Teppichverlegung beschäftigt. © Hagen Linke

Fast still ruhte am Mittwochmittag der Dreiweiberner See auf Weißkollmer Seite. Nur ein paar wenige Badegäste machten es sich am Strand bequem. Am Samstag, eine Stunde nach dem Sonnenaufgang, wird das Wasser aber schäumen, auch wenn es deutlich frischer sein wird. Um 7 machen sich die Triathleten auf die Strecke, die beim 29. Sparkassen-KnappenMan die längsten Distanzen in Angriff nehmen: 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und abschließend noch einen Marathon laufen. An beiden Wochenendtagen werden mehr als 1000 Sportler erwartet, die meisten starten am Sonntag auf deutlich kürzeren Strecken als die genannten.

Um die drei Teildisziplinen, so viele Sportler aus ganz Deutschland und unzählige Zuschauer sicher durch das Wochenende zu bringen, bedarf es einer ausgeklügelten Logistik. Mittwoch hat der veranstaltende Sportbund Lausitzer Seenland – Hoyerswerda damit begonnen, das Wettkampf-areal herzurichten. Die große Freifläche für den Wechselgarten gleich neben dem neuen Bootshaus ist einen Tag zuvor noch einmal gemäht worden. Mittwoch waren nun die Sportbund-Sportwarte dabei, Fahrradständer aufzubauen und die grünen Teppiche passgenau auf die Laufwege auszurichten. Torsten Tschierske, Sportstätten-Leiter des SSB, ist froh, dass er neben seinen Männern auf einige Freiwillige zurückgreifen kann. „Das hilft ungemein.“ Sie sind auch unverzichtbar, wenn es am Wochenende darum geht, Getränke und Verpflegung zu reichen, die Strecke abzusichern und Medaillen auszuteilen. SSB-Geschäftsführerin Mareike Jokusch freut sich, dass sich neben Vereinen, die schon viele Jahre der Veranstaltung treu zur Seite stehen, immer wieder neue Gruppen finden, die helfend zur Seite stehen. Einfach ist es nicht, mehrere Stunden an einer entlegenen Straße zu stehen und aufzupassen, dass sich kein Unbeteiligter auf die Wettkampfstrecke verirrt. „Das ist nicht sehr spektakulär, aber sehr wichtig“, sagt Mareike Jokusch. Für alle Helfer wird es Anfang September eine Dankeschön-Party geben. Um das Wettkampfwochenende sicher ablaufen zu lassen, werden Anwohner und Autofahrer gebeten, die Hinweise der Ordner und die unumgänglichen Sperrungen (siehe Kasten) zu beachten.

Vollsperrungen am Veranstaltungswochenende zurück 1 von 3 weiter Sonnabend, 7:30 Uhr bis ca. 16:30 Uhr: Komplettsperrung der S 108 ab Zufahrt Dreiweiberner See (DWS), über Weißkollm bis Abfahrt Tiegling auf die K 9218 bis Ortseingang Burg sowie Radrundweg Scheibesee Sonntag, 9:00 Uhr bis ca. 10:15 Uhr: S 108 ab Zufahrt DWS, über Weißkollm bis Abfahrt Tiegling auf die K9218 bis Fa. Swanenberg, 11 bis 11:45 Uhr: S108 ab Zufahrt DWS See bis Ortseingang Weißkollm, 12 Uhr bis ca. 13:30 Uhr sowie 14.30 bis 16:45 Uhr: S108 ab Zufahrt DWS über Weißkollm bis Abfahrt Tiegling auf Kreisstraße 9218 bis zur Firma Swanenberg Durchlasszeiten: Die Befahrung der Straße von Riegel, Tiegling und Burg Richtung Lohsa und umgekehrt: Sonnabend vor 7.45 Uhr und nach 16.30 Uhr, Sonntag, vor 9 Uhr, zwischen 10.15 und 11 Uhr, zwischen 11.45 und 12.00 Uhr, zwischen 13.30 und 14.30 Uhr, nach 17 Uhr

Für das Aufbauteam geht es nun weiter mit dem Aufstellen von Zäunen, Zelt- und Pavillon-Aufbauten, Stromverlegung und, und, und ... Morgen Abend werden die ersten Sportler ihre Rennmaschinen im Wechselgarten positionieren. Es wird einige Leute geben, die mit wenig Schlaf auskommen müssen. Denn Samstag in aller Frühe ist es mit der Ruhe vorbei.

