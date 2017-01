Auftritt mit Handicap Aljona Savchenko darf bei der Eiskunstlauf-EM noch nicht an ihre Leistungsgrenze gehen.

Aljona Savchenko und Bruno Massot starten am Mittwoch mit dem Kurzprogramm der Paare in die Europameisterschaft und wollen eine Medaille holen. © dpa

Lange war es unsicher, ob Aljona Savchenko nach einem Innenbandriss bei der Europameisterschaft ab Mittwoch in Ostrava (Ostrau) starten kann. Jetzt will die ehrgeizige Eiskunstläuferin mit Bruno Massot eine Medaille gewinnen. Auch wenn der rechte Knöchel immer noch zwackt, mental fühlt sie sich bereit für ihr Comeback – laut eigener Einschätzung mit 500 Grad im Kopf und minus fünf Grad unter den Kufen. „Meine Erfahrung hilft mir, rechtzeitig zurückzukommen“, betont die fünffache Paar-Weltmeisterin.

Seit November, als die chronisch ungeduldige 33-Jährige ihre Blessur beim Grand-Prix-Wettbewerb in Paris erlitt, musste sie sich tapfer in Gelassenheit üben. Eine quälend lange Trainingspause, ein Auftritt außer Konkurrenz bei der deutschen Meisterschaft in Berlin – die gebürtige Ukrainerin konnte nicht einfach so, wie sie wollte. „So lange bin ich noch nie ausgefallen“, erklärt Savchenko dementsprechend gereizt. „Der Fuß ist stabil, sodass sie laufen können“, meint Udo Dönsdorf, Sportdirektor der Deutschen Eislauf-Union (DEU). Nach Silber 2016 treten sie in Tschechien aber mit reichlich Trainingsrückstand an.

„Meine Empfehlung ist, einen Gang herunterzuschalten, denn die Programme kommen international sehr gut an“, sagt DEU-Vizepräsidentin Elke Treitz. Mit Dönsdorf fuhr sie am Wochenende nach Oberstdorf, um sich von der Leistungsfähigkeit des Paares zu überzeugen. Die Einzelsprünge bereiten keine Probleme. Nur die Würfe sind noch kritisch. „Wenn sie den Wurfsalchow dreifach, den Wurfaxel doppelt und in guter Qualität anbieten, bin ich guter Dinge“, betont Dönsdorf. Für den ersten gemeinsamen Titel dürfte das aber zu wenig sein. Eigentlich wollen sie bei beiden Höchstschwierigkeiten noch je eine Rotation dranhängen.

Die Gegner kommen wieder einmal aus Russland. Sie riskieren diese waghalsigen Würfe. Die Grand-Prix-Sieger Jewgenia Tarassowa und Wladimir Morosow sowie die Olympiazweiten Xenia Stolbowa und Fedor Klimow wollen Gold. Die Titelverteidiger und Olympiasieger Tatjana Wolossoschar und Maxim Trankow pausieren, da sie ein Kind erwarten. Echte Siegchancen haben die Schützlinge von Trainer Alexander König vielleicht erst bei der Weltmeisterschaft Ende März in Helsinki.

Auch bei bester Gesundheit können die anderen DEU-Athleten von einem Medaillengewinn nur träumen. Am ehesten ist der deutschen Meisterin Nathalie Weinzierl aus Mannheim ein Top-Ten-Ergebnis zuzutrauen. Sie belegte 2016 den siebenten Platz. Mit Spannung erwartet die internationale Szene das Comeback der fünfmaligen Europameisterin Carolina Kostner aus Italien. Die mittlerweile fast 30-Jährige war wegen Verstoßes gegen die Dopingbestimmungen für 21 Monate gesperrt. Die Südtirolerin hatte Ermittlungen gegen ihren ehemaligen Freund Alex Schwazer, Olympiasieger im 50-km-Gehen 2008 in Peking, Juristen zufolge behindert. (dpa/sid)

Zeitplan: Mittwoch: 11 Uhr Kurzprogramm der Frauen; 18.45 Uhr Kurzprogramm der Paare. Donnerstag: 12 Uhr Kurztanz der Eistänzer; 19 Uhr Kür der Paare. Freitag: 11.15 Uhr Kurzprogramm der Männer; 18 Uhr Kür der Frauen. Sonnabend: 13.30 Uhr Kür der Eistänzer; 18 Uhr Kür der Männer.

Fernsehen: Alle Wettkämpfe sind live bei Eurosport 1, Eurosport 2 oder One zu sehen.

zur Startseite