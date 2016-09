Auftritt der Akrobaten Nieskys Turner bestehen seit 40 Jahren. Das haben sie in der Reithalle Horka mit vielen Gästen gefeiert – und einem über zweistündigen Programm.

Das Publikum hat gewagte Hebefiguren und Sprünge zu sehen bekommen. © Rolf Ullmann

Am 24. Die lange Vorbereitung hat sich gelohnt. Am Sonnabend konnte das Akrobatik-Team aus Niesky ihr Können in der Reithalle Horka zeigen. Dort hat der Vereinen mit seinen 60 Mitgliedern und vielen Gästen sein 40-jähriges Bestehen gefeiert und ein über zweistündiges Programm geboten.

Ob Hebefiguren, Sprünge, skurrile Kostüme oder Lord of the dance – die Akrobaten boten verschiedene Darbietungen aus den Programmen der letzten vier Jahrzehnte. Dabei gingen sie auf eine kleine Weltreise. Mit dabei gewesen sind auch die Mitglieder vom Karneval Club Altdöbern, die als langjährige Partner Ausschnitte aus ihrem Faschingsprogramm zeigten.

Der heute 57-jährige Nieskyer Gundram Hübner gründete 1976 mit seiner Frau Heiderose ein Akrobatik-Team. Damals noch unter der Sportgemeinschaft Dynamo. Tochter Susann trat frühzeitig dem Verein bei und konnte bei den deutschen Meisterschaften einen dritten Platz erringen. Einige Mitglieder konnten im Mix 2010 deutscher Meister werden und sich auch in den darauffolgenden Jahren zu den Erstplatzierten zählen. Inzwischen findet kaum eine öffentliche Veranstaltung in Niesky und Umgebung ohne die Akrobaten statt. Das derzeit jüngste Mitgliedist drei Jahre alt. (szo/tc)

