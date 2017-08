Auftrag kaum vergeben, schon ist das Haus weg Die Mauerreste des ehemaligen Betriebsgebäudes von Tillig-Modellbahnen sind verschwunden. Nun soll’s dort grün werden.

Die freie Fläche am Burggäßchen wird begrünt. © Unger

Die Abrissfirma war schnell. Erst am 16. August hatte der Sebnitzer Stadtrat den Auftrag vergeben. Wenige Tage später rollte der Bagger an. Inzwischen sind die Mauerreste des ehemaligen Betriebsgebäudes von Tillig-Modellbahnen am Burggäßchen verschwunden. Die Fläche wird noch begrünt und die Böschung angeschrägt, um den Hang zu stabilisieren. Abgerissen wurde das Haus, weil die Stadt keine Verwendung mehr dafür hatte und sich auch kein Nachnutzer gefunden hat. (SZ/aw)

