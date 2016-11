Auftrag in Millionenhöhe für Waggonbau Niesky Das Unternehmen hat lukrative Verträge in China abgeschlossen. Insgesamt sollen in Ostsachen 200 Autotransport-Waggons entstehen.

In Shanghai sprechen Waggonbau-Geschäftsführer Thomas Steiner (2.v.l.) und Prokurist Peter Schulze (l.) mit Vertretern der Inner Mongolia First Machinery Group Co. Ltd. Die Nieskyer gehören zur Delegation aus Sachsen in China, die Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD, M.) leitet. © smwa/matthias rietschel

Der Waggonbau Niesky WBN hat in China zwei Verträge über rund zehn Millionen Euro abgeschlossen. Das teilt das Wirtschaftsministerium am Freitag zum Ende einer Unternehmerreise in Shanghai mit.

Im Vertrag mit der CRRC Taiyuan gehe es um die Lieferung von Schweißbaugruppen aus China nach Niesky sowie um Technologietransfer und Ingenieurleistungen, erklärt Waggonbau-Geschäftsführer Thomas Steiner. Der Vertrag sieht auch die Lieferung von Spezialbauteilen für Auto-Transportwaggons nach Niesky vor. Diese Teile werden in Ladebühnen zum Einsatz kommen. Insgesamt sollen in Niesky 200 Autotransport-Waggons entstehen, heißt es in der Mitteilung. Zuvor hatten die an der China-Reise teilnehmenden Waggonbau-Manager Geschäftsführer Thomas Steiner und Prokurist Peter Schulze für den Waggonbau Niesky eine langfristige Kooperation mit der an der Börse Shanghai notierten Norinco Group vereinbart.

Bereits im Juli 2015 hatte das Nieskyer Traditionsunternehmen eine Kooperation mit dem chinesischen Schienenfahrzeugbauer CRRC angebahnt. Damals war angekündigt worden, schnelle Express-Drehgestelle gemeinsam für den Markt in China zu entwickeln und zu produzieren. „Wir brauchen den starken Partner für weltweite Projekte“, erklärte Thomas Steiner damals gegenüber der SZ. Im Frühjahr 2016 hatte der Waggonbau Niesky dann eine Niederlassung in der chinesischen Hauptstadt Peking eröffnet. Die Leitung der Niederlassung übernahm Yuanfei Shi. Sie hat in China und an der Technischen Universität Berlin Bahntechnik studiert.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) wertet die Millionen-Verträge der Nieskyer Schienenfahrzeugbauer mit den chinesischen Unternehmen als gutes Zeichen für die gesamte Region Ostsachsen. „Gerade den industriell-gewerblichen Teil unserer Wirtschaft wollen wir stärken. Dies schafft Perspektiven für die Zukunft“, so Martin Dulig. Seit Montag ist eine 25-köpfige Delegation aus Sachsen in China unterwegs.

China ist das wichtigste Exportland für den Freistaat. Den Angaben zufolge gibt es in Sachsen 15 chinesische Investoren, die sächsische Unternehmen übernommen haben. Diese beschäftigen rund 3 650 Menschen.

