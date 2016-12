Gerichtsbericht Auftrag ausgelöst und nicht bezahlt Ein 40-jähriger Döbelner soll einen Forstbetrieb betrogen haben. Er leugnete die Tat. Das Gericht sprach ihn frei.

© Symbolfoto

Ein 40-jähriger Döbelner, der zur Tatzeit selbst eine eigene Firma hatte, soll Ende März dieses Jahres einen Forstbetrieb in Thüringen beauftragt haben, einen Rüttelzug von Oberpreilipp (bei Rudolstadt) nach Stösitz in der Nähe von Stauchitz umzusetzen. Das Umsetzen kostete 753,50 Euro. Das Unternehmen erledigte den Auftrag am 1. April 2016. Bis heute wartet es auf das Geld. Jetzt stand der 40-Jährige vor dem Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihm Betrug.

„Ich habe keinen Auftrag zur Umsetzung erteilt“, erklärte der Angeklagte in der Verhandlung vor Weihnachten. „Ich habe auch nicht mit dem Firmeninhaber telefoniert“, beteuerte der Angeklagte. Der Chef des Forstbetriebes soll ihn aber vor ein paar Tagen angerufen und gesagt haben, dass er die Sache vergisst, wenn er bezahlt, gab der 40-Jährige an.

Doch das geht nicht. Wenn die Staatsanwaltschaft in einem Fall ermittelt, wird der auch durchgezogen und zu Ende gebracht. Das wird bei dieser Verhandlung noch einmal deutlich gemacht.

Ein Mitarbeiter der Firma des Angeklagten war mit verschiedenen Arbeiten betraut. Unter anderem sollte er Aufträge einholen. In dieser Funktion vereinbarte der Mitarbeiter mit dem Forstbetrieb die Umsetzung des Rüttelzuges. Ein Fax, das der Forstbetrieb erhielt, bestätigte das. Das Schreiben trug die Unterschrift des Mitarbeiters. „Mein Mitarbeiter sagte mir, dass die Umsetzung 500 Euro kosten soll“, erklärte der Angeklagte. „Das war mir zu teuer.“ Ob sein Angestellter den Auftrag trotzdem selbstständig ausgelöst hat, das überprüfte der Beschuldigte nie.

„Wir hatten für ihn schon einmal etwas umgesetzt“, erklärte der Chef des Forstbetriebes als Zeuge vor Gericht. Weil kein Auftrag da war, wollten sie die Umsetzung nicht machen. Doch in der Nacht ging der Auftrag per Fax ein. Unterschrieben hatte ihn der Mitarbeiter des Angeklagten.

In der Zwischenzeit ist die Firma des Beschuldigten in die Insolvenz gegangen. Es gab zu viele Außenstände. Zur Tatzeit hätte die Rechnung des Forstbetriebes bezahlt werden können.

Richter Janko Ehrlich und Staatsanwältin Angelika Rickert verweisen den Fall ans Zivilgericht. „Wenn sie ihren Mitarbeiter für sich arbeiten lassen, müssten wir den Hintergedanken beweisen können, dass sie es eh nicht zahlen wollten“, sagt Richter Ehrlich. Doch weder er noch die Staatsanwältin können dem Angeklagten die Betrugsabsicht nachweisen. Daher spricht Richter Ehrlich den Döbelner frei.

zur Startseite