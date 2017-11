Aufträge für Spielplatz-Bau vergeben Seit dreieinhalb Jahren kämpft der Königskinder-Verein für das Projekt. Rund 30 000 Euro hat er dafür gesammelt. Nun könnten die Arbeiten bald starten.

Mit dem neuen Spielplatz, für den jetzt die Arbeiten vergeben wurden, hat die Wackelbrücke auf dem Foto nichts zu tun. Diese konnten Mädchen und Jungen der Grundschule Moritzburg vor einigen Tagen auf dem Schulhof in Besitz nehmen. Während der 1999 gegründete Grundschulförderverein bisher meist im Hintergrund die Belange der Schule finanziell unterstützte, sollten sich die Kinder diesmal über etwas Greifbares freuen können. Die gut 4 000 Euro für das Spielgerät wurden durch zahlreiche Aktivitäten zusammengetragen. Der neue Spielplatz entsteht dagegen in der Nachbarschaft der Schule und des Kinderhauses Kleiner Moritz. © Arvid Müller

In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses wurde zum Thema Mehrgenerationenspielplatz nicht mehr diskutiert. Das haben die Moritzburger Gemeinderäte in den vergangenen Jahren schon zur Genüge getan. Oft auch kontrovers. Mehrmals schien das Projekt auf der Kippe zu stehen. Erst gab es vom Heidebogen keine Fördermittel mehr. Im zweiten Anlauf war es dann letztlich weniger Geld als erhofft. Und schließlich unterschrieben Bürgermeister und Verein vor einem knappen Jahr eine Finanzierungsvereinbarung, wogegen es Widerspruch aus dem Gemeinderat gab. Das Landratsamt stellte schließlich fest, dass der Rat vor der Unterschrift hätte einbezogen werden müssen. Am Ende wurde auch diese Hürde genommen und gleichzeitig festgeschrieben, dass die Gesamtkosten für das Spielplatzprojekt von 100 000 Euro nicht überschritten werden dürfen.

Mit der nun erfolgten Auftragsvergabe liegen die Baukosten sogar noch etwas unter der Berechnung. Insgesamt waren dafür 78 230 Euro vorgesehen, dazu kommen dann noch die Planungskosten. Tatsächlich sollen die Landschaftsbauarbeiten nun 32 549,50 Euro und die Spielgeräte 40 221,05 Euro kosten. Zusammen also 72 770,55 Euro. Allerdings konnten diese Beschlüsse erst im zweiten Anlauf gefasst werden, weil die Ausschreibung für den Landschaftsbau aufgehoben und noch einmal neu ausgeschrieben werden musste. Bürgermeister Jörg Hänisch nannte als Grund dafür, dass bei der ersten Runde die beiden wirtschaftlichsten Anbieter wichtige Unterlagen nicht unterschrieben hatten und deswegen ausgeschlossen werden mussten. Das verbleibende Angebot sei so weit von der Kostenschätzung abgewichen, dass die Finanzierung in dem vom Gemeinderat vorgegebenen Rahmen nicht zu sichern war.

Während der Landschaftsbau nun an eine Dresdner Firma vergeben wurde, wird die Spielgeräte ein Tischlermeister aus dem Nachbarort bauen und aufstellen: der Bärnsdorfer Carsten Winkler. Bekannt ist der Holzfachmann über die Region hinaus nicht zuletzt durch seinen riesigen Schwimmbogen, der seit ein paar Jahren im Advent den Dorfteich seines Heimatortes schmückt.

Doch auch in Sachen Spielplatzbau hat der Tischlermeister Erfahrung. Referenzobjekte gibt es unter anderem im Kinderhaus Naundorf, in Bautzen und bei zwei privaten Kunden.

„Sobald ich die offizielle Bestätigung von der Gemeinde Moritzburg habe, ordere ich das benötigte Holz“, sagt Carsten Winkler. Bauen wird er die dem Moritzburger Schloss und dem Leuchtturm nachempfundenen Spielelemente vor allem aus Robinienholz. „Das hat die höchste Widerstandsklasse und ist daher am besten geeignet.“

Legen die unterlegenen Bieter keinen Widerspruch gegen die Vergabe ein, könnte der Bau je nach Witterung noch dieses Jahr beginnen. „Im Frühjahr soll alles fertig sein“, sagt der Bürgermeister.

zur Startseite