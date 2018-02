Aufträge für Kita-Sanierung vergeben Der Gemeinderat hat zehn Aufträge für die Sanierung der Kindertagesstätte vergeben.

© Symbolfoto: dpa

Schönfeld. Die günstigsten Angebote kamen vorwiegend von Firmen aus dem Raum Großenhain und Südbrandenburg. Insgesamt wurde über ein Bau- und Ausstattungsvolumen von 120 000 Euro abgestimmt – vom Rückbau bis hin zu den Malerarbeiten. Die Arbeiten sollen allerdings erst im Mai beginnen. Die Kommune will 180 000 Euro für die Kita-Sanierung ausgeben. Diese wurde zwar bereits mit einem Krippen-Anbau erweitert, aber der alte Gebäudeteil braucht einen Vollwärmeschutz, neuen Putz, Farbe, und die Elektrik muss erneuert werden. Außerdem gibt es erheblichen Sanierungsbedarf u. a. bei den Fußböden. Im Rahmen der Sanierung sollen die Gruppenräume im Obergeschoss vorgerichtet werden.

Dass die Kommune die Aufgabe überhaupt stemmen kann, liegt am Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Das 800 Millionen Euro umfassende Finanzpaket des Freistaates soll den Landkreisen, Städten und Gemeinden ermöglichen, wichtige Investitionen anzupacken und ihre Infrastruktur zu verbessern. Allerdings muss die Gemeinde 60 000 Euro an Eigenmitteln drauflegen, damit Förderung fließt. (mm)

zur Startseite