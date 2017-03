Aufträge an Planer vergeben 2,9 Millionen Euro will die Gemeinde investieren. Um die Maßnahmen zu realisieren, werden Planungen benötigt.

Für fünf Vorhaben werden die Gemeinderäte am kommenden Dienstag Aufträge an Planer vergeben. Das Ostrauer Feuerwehrdepot soll um eine Garage für zwei Fahrzeuge erweitert werden, die bisher im Freien oder einem anderen Gebäude stehen. Die Delmschützer Straße, die Straßen „An der Mühle“ und „An der großen Jahna“ in Jahna sowie der Ausbau des Radweges zwischen Pulsitz und Jahna sollen geplant werden. Weiterhin ist es für die Beantragung von Fördergeld notwendig, dass die Gemeinderäte der Einstellung von Geld für bestimmte Vorhaben zustimmen.

Dabei handelt es sich um den Gehweg, die Stützmauer und die Außenanlage der Kita in Kiebitz sowie die Instandsetzung der Sportanlage in Schrebitz. Auf der Tagesordnung steht noch einmal die Umnutzung des ehemaligen Schleckermarktes in eine Spielothek (DA berichtete). Um Bauwilligen ihren Traum von einem eigenen Heim auf einem bestimmten Bauland zu ermöglichen, beschließen die Räte eine Außenbereichssatzung für den Ortskern Schmorren und eine Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den Ortsteil Merschütz. Zu Beginn der Sitzung können Bürger ihre Fragen stellen. Los geht es um 19 Uhr im Vereinsraum an der Molkereistraße. (DA/je)

