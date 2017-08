Auftaktsiege Kamenz und Schiebock Einheit behält gegen den Jena II die Oberhand, der BFV siegt gegen den VfB Krieschow. Drei Tore durch Hannes Graf.

© Uwe Soeder

Fußball-Oberliga. War das ein Auftakt nach Maß! Der SV Einheit Kamenz und der Bischofswerdaer FV sind in der Fußball-Oberliga mit Siegen in die Saison 2017/18 gestartet. Erster Tabellenführer ist Aufsteiger FC Eilenburg nach einem 5:2-Erfolg in Sandersdorf. Der VFC Plauen gewann das vermeintliche Spitzenspiel beim FC International Leipzig mit 1:0.

Die Kamenzer erwischten im heimischen Stadion der Jugend vor 248 Zuschauern den erhofften Traumstart und gingen bereits nach 18 Minuten durch Franz Häfner in Führung. Ein Tor für die Geschichtsbücher der Lessingstädter. Doch den Vorsprung brachte der Oberliga-Neuling nicht bis in die Pause. Denis Jäpel glückte der Ausgleich für die Thüringer (36.). Aus der Kabine kamen die Gastgeber mit viel Schwung und Jan Charuza brachte den Neuling in der 61. Minute mit 2:1 in Vorhand. Dabei blieb es bis zum Schluss. „Verdient und für das Selbstvertrauen wichtig“, freute sich Einheit-Coach Frank Rietschel.

Vor 320 Zuschauern im Sportpark Krieschow schien der VfB 1921 bei seinem Oberligadebüt gegen Titelanwärter Bischofswerdaer FV chancenlos. Schon in der ersten halben Stunde sorgten Frank Zille (21.) und Hannes Graf (26.) für vermeintlich klare Fronten. Doch dann kam Ex-Profi Andy Hebler und verwandelte einen Freistoß direkt (40.). Der 28 Jahre alte Stürmer hatte bis 2015 für den FC Energie Cottbus in der 3. Liga gespielt und im Aufstiegsjahr sage und schreibe 41 Tore für Krieschow erzielt. Er war zudem zum Lausitzer Fußballer des Jahres 2017 gewählt worden.

Der BFV machte zu Beginn der zweiten Hälfte erneut viel Druck und bejubelte das zweite Tor von Graf (51.). Doch die Hausherren steckten nicht auf und verkürzten durch Sven Konzack nach 70 Minuten auf 2:3. Obwohl spieltechnisch besser, mussten die Gäste weiter um den ersten Saisonsieg zittern. Erst in der Schlussminute beruhigte Hannes Graf mit seinem dritten Treffer die Nerven seiner Mitspieler, der Verantwortlichen sowie des Trainerduos mit Erik Schmidt und Mirko Ledrich. „Es war klar, dass wir noch nicht bei einhundert Prozent sind, zumal wir noch zwei, drei neue Spieler erwarten“, sagte Schmidt. „Aber genau aus diesem Grund sind diese drei Zähler sehr wichtig. Jetzt haben wir noch fast zwei Wochen Zeit bis zum Derby zu Hause gegen Kamenz.“ (js)

Kamenz: Wochnik – Charuza, Vrabec, Prentki, Tänzer (66. Wagner), Sobe (59. Langr), Am Ende, Ranninger, Häfner (80. Heine), Höer, Schidun.

Bischofswerda: Reissig – Merkel, Lenk, Schulze

(74. Maresch), Merkel, Cellarius, Meinel, Klotke, Grellmann (62. Hänsel), Hagemann (46. Schikora), Zille.

zur Startseite