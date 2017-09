Handball Auftakterfolg für RIO-Frauen Am 1. Oberliga-Spieltag gibt es einen 34:23-Erfolg gegen Rödertal II. Männer verlieren in der Sachsenliga gegen Görlitz.

Josephine Hessel hat sich am Kreis durchgesetzt, auch dank der Sperre von Johanna Stein. Hessel warf insgesamt neun Tore und war damit die erfolgreichste RIO-Werferin vor Sandra Kube, die achtmal ins Netz traf. © Gerhard Schlechte

Der erste große Heimspieltag der HSG Riesa/Oschatz in der noch jungen Saison stand am Samstag ins Haus. In der WM-Halle Riesa gibt es Handball satt vom Nachwuchs bis zu den ersten Mannschaften der Frauen und Männer.

Die Rio-Frauen fieberten dabei dem Auftakt in der für die noch unbekannten Mitteldeutschen Oberliga gegen den HC Rödertal II entgegen. RIO wollte unbedingt die Ligatauglichkeit gegen die Reserve des Neu-Bundesligisten unter Beweis stellen. Und das gelang äußerst eindrucksvoll! Mit 34:23 (16:8) setzten sich die Gastgeberinnen gegen die jungen Rödertalbienen durch. Josephine Hessel (neun Treffer), Sandra Kube (acht) und Christin Müller (sieben) erzielten 24 der insgesamt 34 Riesaer Treffer. Schon nach zwölf Spielminuten musste Gäste-Coach Hein beim Stand von 2:7 die erste Auszeit nehmen. Doch bis zur Pause vergrößerte die HSG den Vorsprung auf acht Tore. Der Rets war „Schaulaufen“ vor begeisterten Zuschauern.

Männer halten eine Halbzeit mit

Die Männer der HSG Riesa/Oschatz unterlagen am 2. Spieltag der Sachsenliga dem SV Koweg Görlitz mit 26:37 (15:18).

Vor heimischem Publikum wollten sich die Männer von Trainer Sören Schwigon vor allem als Einheit präsentieren und den favorisierten Gästen aus Ostsachsen möglichst lange Paroli bieten. Der letztjährige Drittplatzierte ist in diesem Jahr einer der Staffelfavoriten, musste jedoch bereits am ersten Spieltag einen Rückschlag in heimischer Halle einstecken. Dennoch waren die Rollen vor dem Spiel klar verteilt.

Beide Mannschaften spielten direkt mit einer hohen Intensität und Laufbereitschaft, so dass den Zuschauern viele Tore geboten werden konnten. Den Torreigen eröffnete nach einer Parade von Cardaun im Tor und schnellen Gegenstoß die Heimmannschaft. Görlitz konnte zunächst ausgleichen, doch Florin Träger brachte seine Farben vom 7-Meter-Punkt wieder in Front (2:1/4.). Dies sollte aber leider die letztmalige Führung in der Partie für die RIO-Männer sein. Es blieb zunächst aber eng. Über die Stationen 7:8 (13.) und 11:12 (22.) ging es mit 15:18 in die Kabinen.

RIO-Coach Schwigon appellierte an seine Männer, in der Abwehr noch eine Schippe draufzulegen – doch das half nichts. Görlitz kam deutlich aufgeweckter und aggressiver aus der Kabine und setzten sich innerhalb von fünf Minuten auf 20:15 ab. Zwar widmeten sich nun auch wieder die Hausherren dem Tore werfen, aber die RIO-Abwehr blieb weiterhin löchrig. Am Ende feierten die Görlitzer einen völlig verdienten 37:26-Auswärtssieg.

„Mit der gezeigten Leistung in Halbzeit eins war ich noch einigermaßen zufrieden“, schätzte Sören Schwigon ein. „Was aber in Halbzeit zwei passierte, war völlig indiskutabel. Wir verlieren im Angriff komplett den Faden und lassen die Görlitzer schalten und walten. Für uns steht einiges an Arbeit an.“ Am nächsten Sonntag geht es auswärts ab 17 Uhr gegen die SG HVO Cunewalde/Sohland.

