Auftakt mit vier Neuzugängen Der HSV Weinböhla empfängt im Sachsenpokal den Zwickau HC Grubenlampe.

Trainer Martin Kovar (Mitte) freut sich mit seinen neuen Spielern Julian Schroth, Lucas Blanck, Lars Grießbach und Vincent Hasselbusch (v. l.) auf die neue Saison. © privat

Gleich zu Beginn der neuen Saison steht dem Verbandslisten HSV Weinböhla ein „Kracher“ ins Haus.

In der ersten Runde des Sachsenpokals ist Sachsenligist Zwickauer HC Grubenlampe in der Nassauhalle zu Gast. Die Geschichte des ZHC Grubenlampe reicht bis in DDR-Zeiten zurück. Der größte sportliche Erfolg war 1985 der Aufstieg in die DDR-Oberliga, die höchste Spielklasse der DDR. Nach nur einem Jahr stieg der ZHC aber wieder in die 2. DDR-Liga ab und musste nach der Wiedervereinigung weitere Abstiege verkraften. Tiefpunkt war 2006 der Abstieg in die Bezirksliga, bevor es durch die Rückkehr einiger ehemaliger Spieler wieder aufwärts bis in die Mitteldeutsche Oberliga ging. Aus dieser ist der ZHC am Ende der vergangenen Saison nach zweijähriger Zugehörigkeit abermals abgestiegen. Die Rückkehr in die Mitteldeutsche Oberliga haben sich die Zwickauer innerhalb der nächsten zwei Jahre fest vorgenommen.

Mit entsprechender Spielstärke müssen die Weinböhlaer Herren also rechnen. Unterstützt wird die Kovar-Truppe dabei durch vier Neuzugänge. Lucas Blanck rückt aus der A-Jugend des HSV zur ersten Männermannschaft auf. Der Linksaußen ist in den letzten beiden Jahren schon zu Kurzeinsätzen in der Männermannschaft gekommen. „Wenn Lucas weiterhin regelmäßig und intensiv an sich arbeitet, kann er eine gute Entwicklung bei uns nehmen. Das erwarten wir von ihm.“, so HSV-Trainer Martin Kovar. Vom HVH Kamenz ist Kreisläufer Lars Grießbach zur Mannschaft gestoßen. Ausgebildet wurde er beim HSV Dresden und bringt eine siebenjährige Erfahrung aus der Sachsenliga mit. „Mit ihm haben wir nun mehr taktische Möglichkeiten im Angriffsspiel. Zudem wird er auch dazu beitragen, unsere Abwehr zu stabilisieren“, ist sich Co-Trainer Nils Gäbler sicher. Weiterhin sind mit Julian Schroth und Vincent Hasselbusch zwei Linkshänder neu im Team. Beide haben in der letzten Saison zusammen in der NSG Pirna/Heidenau in der Nachwuchs-Sachsenliga gespielt und die Vizemeisterschaft errungen. Julian kommt vom ESV Lok Pirna und möchte sich auf der Position Rückraum rechts weiter entwickeln. Vincent kann auf der rechten Außenposition oder auch auf Rückraum Mitte eingesetzt werden. Er kommt von der SG Kurort Hartha und wurde dort bereits letzte Saison mittels Doppelspielrecht in der 1. Männermannschaft eingesetzt, mit der er Verbandsligameister wurde. Trotz der Aussicht, bei der Sportgemeinschaft kommende Saison Sachsenliga spielen zu können, hat er einen Wechsel nach Weinböhla vorgezogen. „Ich habe beim HSV Weinböhla sehr gute Bedingungen vorgefunden, um mich weiter zu entwickeln“, beschreibt Vincent Hasselbusch seine Motivation zu diesem Schritt.

Nach einer intensiven Saisonvorbereitung ist das Pokalspiel gegen den ZHC Grubenlampe eine Woche vor dem Start in die Punktspielsaison beim TBSV Neugersdorf ein echter Gradmesser, wie gut das Zusammenspiel schon funktioniert. Ziel des HSV Weinböhla ist es dabei, den Kontrahenten so lange wie möglich zu ärgern und Paroli zu bieten. Anwurf ist am Sonntag, 27. August um 17 Uhr in der Nassauhalle Weinböhla.

