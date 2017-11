Handball-Bezirksliga Auftakt komplett verschlafen RIO II liegt in Leipzig schnell mit 1:6 im Rückstand und kann die Begegnung nicht mehr drehen. Die DHfK-Reserve gewinnt 26:21.

Am 10. Spieltag der Handball-Bezirksliga Leipzig unterlag die zweite Mannschaft der HSG Riesa/Oschatz (10.) beim SC DHfK Leipzig II mit 21:26 (9:13). Die Messestädter belegen damit Platz drei.

Die Gäste starteten durchaus couragiert in die Begegnung (1:1), aber in der Folgezeit schlichen sich beim Torabschluss sehr viele Unkonzentriertheiten ein. Da auch die Rückzugsbewegung bei RIO II nur mangelhaft über die Bühne ging, luden die Gäste die Hausherren regelrecht zu „leichten“ Toren über Konter ein. Der Spielstand von 1:6 aus Sicht der HSG war schockierend.

Dennoch gab Riesa/Oschatz nicht auf und kam auf 5:6 heran. Der Aufwand für die Aufholjagd schlug sich allerdings negativ auf die Abwehrleistung bei RIO II nieder. Die Halbzeitanalyse (9:13) erübrigte sich, da offensichtlich war, welchen Mangel es zu beheben galt. Die HSG Riesa/Oschatz II spielte zwar weitgehend auf dem gleichen Niveau wie der Gegner, konnte so aber den deutlichen Rückstand nicht mehr wettmachen. Das Spiel endete 26:21 für Leipzig.

Die Torhüterleistung bei Riesa/Oschatz II lag an diesem Nachmittag bei knapp 37 Prozent gehaltener Bälle, was erkennen lässt, dass zumindest auf dieser Position Normalform erreicht wurde. Dagegen war die Abschlussquote von insgesamt nicht ganz 40 Prozent wenig berauschend und lässt erahnen, was eigentlich in dieser Partie möglich gewesen wäre. (stm)

