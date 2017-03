Mittelsächsische Lauftour Auftakt im Doppelpack Die Lauftour ist mit zwei Veranstaltungen an einem Wochenende gestartet. Dennoch stimmen die Teilnehmerzahlen.

Am Schlossberglauf in Geringswalde beteiligten sich insgesamt 174 Läufer. Das Foto zeigt die Mädchen und Jungen, die über 2,1 Kilometer an den Start gingen. © Frank Korn

Vor dem Start zur 13. Mittelsächsischen Lauftour hatte es doch einige Bedenken gegeben. Standen doch am Wochenende gleich zwei Läufe auf dem Programm. Doch sowohl die Veranstalter des 15. Geringswalder Schlossberglaufes als auch des 7. Oschatzer Swiss Life Select Stadtlaufes zeigten sich überaus zufrieden. „Wir haben 174 Starter verbucht. Damit liegen wir nur leicht unter dem Rekordniveau des vergangenen Jahres“, sagte Rocco Kundt, Organisationschef beim Schlossberglauf. Anita Häußler, die für den Oschatzer Stadtlauf verantwortlich ist, sagte: „Mit 262 Teilnehmern hatten wir ähnlich viel wie im Vorjahr. Und auch sonst ist alles bestens gelaufen. Bei beiden Läufen hat sicher das herrliche Wetter eine gute Rolle gespielt.“

Die Geringswalder hatten mit dem Rochlitzer Berglauf sogar am gleichen Tag noch „Konkurrenz“. Um im nächsten Jahr eine solche Überschneidung zu vermeiden, habe man sich bereits jetzt auf einen neuen Termin verständigt. „Ziel ist es, den Schlossberglauf am 14. April 2018 stattfinden zu lassen. Damit liegen wir außerhalb der Osterferien und die Sportler haben eine längere Vorbereitungszeit auf unsere hügelige Wettkampfstrecke“, so Rocco Kundt. Anita Häußler kündigte an, den Oschatzer Stadtlauf im nächsten Jahr eventuell auf Mitte März zu legen.

Und auch einigen Athleten machte der Doppelstart nichts aus. Besonders effektiv war Konrad Muhl vom Team Suku.de Lichtenau. Er holte sich bei beiden Läufen jeweils den Gesamtsieg und damit in der Altersklasse 30 schon mal 50 Punkte für die Lauftourwertung. Auch Stefan Teichert vom Döbelner SV startete zweimal. Nach Rang vier in der Altersklasse 45 in Geringswalde kam in Oschatz noch ein zweiter Platz hinzu. Bei den Frauen waren Melanie Größler (Team läuft), die in der Altersklasse 30 zweimal gewann, und Anita Häußler, die einen dritten und einen zweiten Rang verbuchte, jeweils zweimal am Start.

www.mittelsaechische-lauftour.com

zur Startseite