Auftakt im Brandprozess Ein 23-jähriger Pole muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht in Bautzen verantworten. Er soll in einer Pulsnitzer Firma Feuer gelegt haben.

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden entstanden bei dem Brand im vergangenen Juni in Pulsnitz. Ein 23-Jähriger muss sich jetzt vor Gericht verantworten. © Archivfoto: René Plaul

In Handschellen führten Justizbeamte am Donnerstag Patry H. in den Saal 222 des Landgerichtes Görlitz, Außenkammer Bautzen. Dort muss sich der 23-jährige Bauarbeiter und polnische Staatsbürger vor der Großen Strafkammer verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, Ende Juni 2016 mit zwei unbekannten Komplizen die Lagerhalle einer Firma in Pulsnitz in Brand gesetzt zu haben. Es geht um Brandstiftung oder zumindest um Beihilfe zur Brandstiftung, war den Worten von Richterin Carmen Becker, der Vorsitzenden der Großen Strafkammer, zum Prozessauftakt zu entnehmen.

Bei dem Feuer am 28. Juni brannte eine Lagerhalle mit sämtlichem Inventar aus. Den Schaden bezifferte Staatsanwalt Matthias Müller auf 400 000 bis 500 000 Euro. Mieter der Halle war der Pulsnitzer Bauunternehmer Peter Putzke. Er trat selbst in den Zeugenstand und sprach für seine Firma von einem Schaden von 150 000 Euro an Maschinen, Transportfahrzeugen und Baumaterial.

An vier Prozesstagen soll nun geklärt werden, welchen Anteil der Angeklagte an dem Feuer hat. Im droht eine mehrjährige Haftstrafe, wenn sich die Vorwürfe der Anklage bestätigen. Das Fahrzeug mit dem Angeklagten hinter dem Steuer wurde etwa eine Viertelstunde nach dem Ausbruch des Feuers in der Nähe des Tatorts gestoppt. Doch der Pole entzog sich der Kontrolle und gab Gas. Es begann eine wilde Verfolgungsjagd. Sie führte auf die Autobahn 4 und dort dann bis kurz vor Bautzen. Nach den Worten des Staatsanwaltes habe der Angeklagte versucht, die Polizei abzuschütteln. Dabei habe er einen Verkehrsunfall provoziert und eine Leitplanke gerammt. Auch ein Benzinkanister sei aus dem Auto auf das Polizeifahrzeug geworfen worden. Außerdem sei er auf einen Beamten zugefahren, um seine Flucht fortsetzen zu können. So habe der Angeklagte Unfallflucht begangen und Leib und Leben eines Polizisten in Gefahr gebracht, ja sogar dessen Tod in Kauf genommen. Der Staatsanwalt spricht von versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Vertreten wird der Angeklagte durch den Dresdner Rechtsanwalt Ulf Israel vertreten. Er sieht seinen Mandanten als Opfer des Verfahrens, zumindest was den Vorwurf der Brandstiftung betrifft. Sein Mandant werde zu den Vorwürfen schweigen, ließ Israel gleich zu beginn der Verhandlung nach der Verlesung der Anklage wissen. Ob sich das im Verlauf des Verfahrens noch ändern wird, ließ der Rechtanwalt im Gespräch am Rand der Verhandlung offen. Der nächste Verhandlungstag ist für den 2. März angesetzt.

