Auftakt beim SV Aufbau

F © Uwe Soeder

Der 113 Jahre alte Sportverein SV Aufbau Deutschbaselitz begann traditionell sein Sportjahr mit dem internen Fußballturnier. Zum 28. Mal trafen sich die Fußballer und Fußballerinnen zu Jahresbeginn, um untereinander mit Spaß ihre Kräfte zu messen. In der Sporthalle der Grundschule „Am Forst“ konnte Organisationschef Ronny Wonneberger neun Mannschaften begrüßen.

Neben den „Mädelzz“ war man auf die Mannschaft „International“ gespannt. Die „Mädelzz“ holten sich in den ersten beiden Begegnungen zwei Punkte, aber das ging leider nicht so weiter. Neuling „International“ dagegen zeigte durchweg guten Fußball und kam auf dem vierten Platz ein. Letztlich setzte sich klar die erste Männermannschaft vom SV Aufbau durch, die derzeit den dritten Platz in der Kreisliga belegt.

Silber holte sich der letztjährige Sieger, der „Freundeskreis DB“. Den dritten Platz bei diesem Turnier belegten die Kicker von der Deutschbaselitzer A-Jugend. Am Ende wurden auch noch mehrere Spieler und Spielerinnen ausgezeichnet. Beste Torhüterin wurde die hervorragende Michelle Voigt von den „Mädelzz“. Erfolgreichster Torschütze war Maurice Hoffmann (A-Jugend) und als bester Spieler wurde Dennis Garbe vom Siegerteam ausgezeichnet. Beste Spielerin war Nele Teich (Mädelzz). (nad)

zur Startseite