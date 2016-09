Aufstiegstraum bleibt unerfüllt Radebeuls Footballer scheitern an den Berlin Kobras und ihrer Unerfahrenheit. Jetzt beginnt ein Generationswechsel.

Auf Coach Paul Martens kommt jetzt viel Arbeit zu. © privat

Den Radebeuler Footballern ist ein glücklicher Saisonabschluss nicht gelungen. Die Füchse unterlagen im Aufstiegsspiel zur Oberliga den Gästen der Berlin Kobras mit 22:47.

Die erste Halbzeit begann als Schlagabtausch fast auf Augenhöhe. Den Berlinern gelang die erste Führung, die Foxes glichen aus. Dies wiederholte sich bis zur Halbzeit. Der Pausenstand von 14:19 ließ noch hoffen. Doch den Ballbesitz zur zweiten Halbzeit nutzen die Berliner erneut, und so wurde beim 14:25 die Luft für die Gastgeber so langsam dünner.

Die Hauptstädter wollten die Sache früh klar machen und so entschieden sie sich nach einem erneuten Touchdown ( 6 Punkte) für eine sogenannte 2-point-conversion, eine Art Minitouchdown, welchen man alternativ zu dem Extrapunkt durch einen Kick erzielen kann. Stand 14:33 gegen die Gastgeber. Im letzten Viertel konnte Nico Hermes noch auf 22:33 verkürzen, doch als die Gäste abermals einen Angriff mit der maximalen Punktausbeute von 8 Punkten abschlossen, war das Spiel entschieden.

Anders als in der Berliner Staffel, bestanden die Reihen der Foxesgegner diese Saison aus unerfahrenen und jungen Teams. Einzig die Halle Falken konnten mit langjähriger Spielpraxis aufwarten. Das Spielniveau in Berlin ist insgesamt höher: etablierte Mannschaften, keine Neulinge. Über die Saison gesehen hilft das sehr, um gut vorbereitet in so ein wichtiges Aufstiegsspiel zu starten.

Die Foxes mussten gegen Berlin dagegen deutlich mehr Gegenpunkte hinnehmen als im gesamten Saisonverlauf. Jetzt gehen sie 2017 in ihre dritte Landesligasaison, die mit dem Absteiger aus Chemnitz keinesfalls so einfach werden wird wie die gerade abgelaufene Serie.

Doch es besteht kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Mit Ihrer erfolgreichen Jugendarbeit konnten die Foxes ein Fundament legen, um den Jahren des Umbruches gelassen entgegen zu blicken. Der Generationswechsel steht am Anfang. Nach und nach werden die Urgesteine im Verein ihren Helm an den Nagel hängen. Den Anfang macht Manu Petrick, der nach vielen Jahren im Trikot der Foxes gegen Berlin sein letztes Spiel bestritt. HC Coach Paul Martens wird daher nun von Jahr zu Jahr vor größere Herausforderungen gestellt werden. (kn)

