Aufstiegskampf pur Am Sonnabend um 19 Uhr ist die FSG Mainz/Budenheim zu Gast beim HC Rödertal. Bereits das Hinspiel ging knapp verloren.

Handball, 2. Bundesliga. Die Rödertalbienen empfangen am Sonnabend in der Sporthalle in Großröhrsdorf die „Meenzer Dynamites“. Der Tabellenneunte aus dem Stadtteil Budenheim der Landeshauptstadt Mainz ist ein sehr unbequemer Gegner. Alle bisherigen Spiele beider Teams gegeneinander waren hart umkämpft. Im Hinspiel musste der HC Rödertal die Überlegenheit der Mainzerinnen bei der 30:33-Niederlage anerkennen.

Gästetrainer Thomas Zeitz musste zu Saisonbeginn acht Neue integrieren, dabei so bekannte Gesichter wie Simona Cipaian und Helen van Beurden vom Erstligisten HSG Bad Wildungen. Da war es nur normal, dass die Mannschaft großen Schwankungen unterworfen war. Daran hat sich auch im Verlauf der Saison wenig geändert.

Mainz ist eine „Wundertüte“. An einem guten Tag können sie jeden Gegner vor große Probleme stellen. Wenn es allerdings mal nicht so läuft, ergeben sie sich auch schnell in ihr Schicksal. Da ringt auch Trainer Zeitz nach Erklärungsversuchen: „Es gibt Spiele, die kannst du einfach nicht erklären.“ Die Dynamites sind sehr ausgeglichen besetzt und von allen Positionen gefährlich. Eine Top-Torschützin haben sie nicht in ihren Reihen. Das größte Talent ist Alicia Soffel, die in die DHB-Juniorenauswahl berufen wurde und deshalb auch am Sonnabend nicht dabei sein wird, da sich die Auswahl auf die Europameisterschaften vorbereitet.

Mit Platz neun liegen die Mainzerinnen voll im Plan – ihr Saisonziel ist Platz acht. Nach dem Heimsieg am letzten Wochenende gegen Hannover-Badenstedt reisen sie mit breiter Brust nach Sachsen. Bei den Rödertalbienen läuft es seit Wochen allerdings nicht richtig rund und so hat Chefcoach Karsten Moos alle Hände voll zu tun, die Mannschaft auch ohne die nach wie vor wegen Verletzung fehlende Spielmacherin Jurgita Markeviciute zu motivieren und auszurichten.

Mainzer Abwehr ist anfällig

Wer Moos kennt, weiß aber auch, wie akribisch er die Gegner analysiert und auch ihre Schwachstellen findet. Seine Mädels müssen seine Vorgaben dann aber auch umsetzen – und da hat es in letzter Zeit ein paar Mal gehapert. Mainz ist mit einer starken Defensive zu beeindrucken und gleichzeitig selbst in der Abwehr anfällig. Hier könnte der Schlüssel zum Erfolg liegen. Moos dazu: „Die 05’er sind ein ganz unbequemer Gegner und schwer zu bespielen. Keiner sollte denken, dass es leicht wird. Wir müssen von Beginn an präsent sein und den Gästen den Schneid abkaufen.“

Ganz entscheidend wird sein, wie die Rödertalbienen ins Spiel finden. Die Partie wird von den Berlinerinnen Susann Kruska und Sarah Lange geleitet. Sie gehören zum Nachwuchskader des Deutschen Handballbundes (DHB). Das Bundesligaspiel ist ab 19 Uhr der Höhepunkt des vorher ausgetragenen Nachwuchsspieltages. Denn schon ab 12 Uhr bestreiten alle Sachsenligateams des HC Rödertal ihre Spiele. Die Frauenpartie wird im Livestream bei Sportdeutschland direkt übertragen und kann auch über Liveticker verfolgt werden.

Zwei Spielklassen tiefer kämpft die zweite Mannschaft vom HC Rödertal um jeden Punkt. Mit 7:25 Zählern fehlen der Bundesliga-Reserve schon sieben Punkte zum rettenden neunten Platz in der Mitteldeutschen Oberliga, den derzeit der SC Hoyerswerda innehat. Am Sonntag um 14 Uhr muss der HCR II beim BSV Magdeburg antreten, der auf Rang fünf steht.

Ganz anders ist die Lage in der direkt darunter befindlichen Sachsenliga der Frauen. Hier kämpft der Radeberger SV mit dem punktgleichen Spitzenreiter HSG Riesa/Oschatz um den Aufstieg. Friederike Brüning vom RSV meint vor dem Spiel am Sonntag ab 16 Uhr beim Tabellensiebenten HSG Rückmarsdorf: „Es gibt mindestens einen Satz, den Handballer nicht gern hören: Das nächste Spiel ist harzfrei.“ Und genau das ist es in der Reclam-Halle in Leipzig. Das klebstoffreiche Hinspiel konnten die Röderstädterinnen mit 26:20 gewinnen.

Die Sachsenliga-Handballer vom HVH Kamenz haben ebenfalls am Sonntag Heimrecht gegen den Tabellendritten SV Koweg Görlitz. Ab 17 Uhr wird sich zeigen, ob sich die Lessingstädter von der knappen Niederlage in Bautzen erholt haben. (az/ck)

