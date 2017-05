Fußball Landesklasse Ost Aufstiegsfeier muss verschoben werden Radebeul kommt im Heimspiel gegen Crostwitz nur zu einem Remis. Verfolger Laubegast siegt in Neustadt in der Nachspielzeit.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Es war angerichtet im Weinbergstadion. Drei Jahre nach dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga wollten die Radebeuler am vergangenen Sonnabend die Rückkehr in die 6. Liga feiern. Die sicherste Variante war ein Heimsieg über die SG Crostwitz 1981, aber am Ende reichte es für den Spitzenreiter der Fußball-Landesklasse Mitte nur zu einem 1:1 (0:0).

Doch selbst das Remis schien zu reichen, denn des kam frohe Kunde aus Neustadt. Dort stand es nach 90 Minuten 2:2 gegen FV 06 Laubegast. Drei Spieltage vor Saisonende betrug der Rückstand des einzigen Aufstiegskonkurrenten weiterhin zehn Punkte. Doch dann erzielten die Ostdresdner, die zu Oberligazeiten von RBC-Coach Matthias Müller trainiert wurden, in der Nachspielzeit das Siegtor – und die Meisterschaftsfeier in Radebeul musste verschoben werden.

Wie schon beim Hinspiel (1:0 für den RBC) traf Philip Heineccius für den souveränen Tabellenführer. Die Freude über seinen neunten Saisontreffer in der 50. Minute hielt bei den Karl-May-Städtern aber nicht lange an. Der Crostwitzer Torjäger Radim Vechet verwandelte nur 180 Sekunden später einen Strafstoß zum Ausgleich. Vechet steht mit nunmehr 16 Saisontoren in der Liga-Torschützenliste hinter dem Laubegaster Philipp Wappler (19) auf Rang zwei.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Radebeuler können nun am kommenden Samstag in Dresden den Titel perfekt machen. Für „Lotte“ Müller wäre das natürlich ein Höhepunkt seiner langen Trainerlaufbahn. Schließlich führte er den DSC nach der Wende aus der Bezirks- bis in die Oberliga, kehrte später in der Regionalliga noch einmal zum Traditionsverein zurück. Eines wäre den RBC-Kickern im traditionsreichen Heinz-Steyer-Stadion auf jeden Fall sicher. Eine bessere Kulisse als am vergangenen Samstag, als sich 72 Zahlende im Weinbergstadion verloren.

