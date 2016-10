Fußball Aufstiegsaspirant trifft Aufsteiger Das wird spannend! In der Kreisoberliga stehen sich heute der Roßweiner SV und der SV Ostrau 90 gegenüber.

Auch in Deutzen wird Aufbau-Spieler Sebastian Heyna bei Standardsituationen seine Kopfballstärke in die Waldheimer Offensivaktionen einbringen wollen so wie hier in der Vorwoche gegen Geithain. © Dirk Westphal

Landesklasse vorm Anpfiff

Die Stimmung beim Döbelner SC ist gut. Trotz der 1:5-Niederlage am vergangenen Wochenende beim HFC Colditz. „Wir haben die Fehler angesprochen und sind guter Dinge“, sagte Trainer Uwe Zimmermann. Daran ändert auch nichts, dass die Muldenstädter heute gegen den nächsten Gegner, den Tabellendritten SSV Markranstädt II, erneut Außenseiter sind. „Die Mannschaft ist sich bewusst, dass sie etwas auszumerzen hat, und wird alles raushauen. Natürlich hoffen wir darauf, dass die Punkte in Döbeln bleiben“, sagte Zimmermann, der bis auf den gesperrten Max Zimmermann alle Mann an Deck hat. So hätte Torjäger Toni Bunzel nach überstandener Krankheit die ganze Woche trainiert und auch die zuletzt fehlenden David Banachowicz, Franz Hampel und David Gerold seien wieder dabei.

Kreisoberliga

Im Oberhaus des Fußballverbandes Muldental/Leipziger Land steht das nächste Lokalderby an. Dabei treffen der Tabellenzweite Roßweiner SV (2./21) und der fünftplatzierte Aufsteiger SV Ostrau 90 (5./15) aufeinander. Nachdem die Muldentaler vor zwei Wochen in einem ebensolchen Lokalderby dem SV Aufbau Waldheim (11./11) fast sensationell mit 0:3 unterlagen, dürfen sie sich im Kampf um den Titel vorerst keine Blöße mehr geben. Leicht allerdings wird es keinesfalls, dem Lokalrivalen mit einer Niederlage nach Hause zu schicken. RSV-Trainer Gerd Hentzschel sagte: „Wir wollen natürlich die Waldheim-Scharte auswetzen und mit einem Dreier vom Platz gehen. Personell sieht es gut aus.“ „Roßwein ist ein unbequemer Gegner“, schätzte SVO-Co-Trainer Steffen Volkmann ein und fügte an: „Ausschlaggebend wird sein, ob wir zu unserem Spiel finden. Wenn wir etwas mitnehmen könnten, wären wir nicht unzufrieden. Aber es wird schwer, selbst wenn bei uns alle Mann an Deck sind.“

Zu Blau-Weiß Bennewitz (7./13) reist der SV Aufbau Waldheim mit recht ehrgeizigen Zielen. „Wir streben den dritten Sieg in Folge an“, sagt Trainer Andreas Kügler und fügt an: „Die stehen nur zwei Punkte vor uns und bei unserem Lauf...“ Personell ist bei den Waldheimern bis auf Nick Wermuth alles an Deck.

Kreisliga A Staffel Süd

Nachdem der SV Klinga-Ammelshain (5./12) zuletzt beim BC Hartha (3./26) seine erste Saisonniederlage hinnehmen musste, reisten die Muldentaler zu Spitzenreiter SV Medizin Hochweitzschen (1./19), der seit vergangenem Spieltag ebenfalls nicht mehr ohne Niederlage ist. Entsprechend dürfte sich zwischen diesen beiden Spitzenmannschaften ein spannendes Spiel entwickeln, auch wenn die Westewitzer aufgrund ihres Heimvorteils knapp favorisiert erscheinen.

Der VfB Leisnig (11./5) ist nach starkem Beginn wie im Vorjahr in die Abstiegszone zurück gefallen. Mit dem FSV Dürrweitzschen (7./11) erwarten die Bergstädter einen Gegner, der bezwingbar erscheint und das werden sie versuchen zu nutzen, um in die Erfolgsspur zurück zu finden.

In der befindet sich der SV Medizin Zschadraß (2./16) seit Wochen. Allerdings müssen die Mediziner zum Hohnstädter SV (4./14) reisen, der durchaus zu den Spitzenteams gehört und die Zschadraßer Erfolgsgeschichte stoppen könnte.

Im Spiel SG Zschaitz/Ostrau II (9./7) gegen SV 29 Gleisberg (8./7) geht es darum, die Differenz zu den Abstiegsplätzen zu vergrößern. Beide Kontrahenten sind in etwa gleichwertig, sodass sich auch im Waldstadion ein spannendes Spiel entwickeln dürfte. Darauf sollte sich die SpG Döbelner SC II/Mochau (10./7) gegen Blau-Weiß Altenhain (12./3) nicht einlassen, denn in Falle eines Auswärtssieges würde das Schlusslicht zur Spielgemeinschaft aufschließen und diese wohl in noch größere Probleme stürzen, als sie derzeit bereits vorhanden sind. Die Partie Lok Döbeln gegen BC Hartha wird am 13. November ausgetragen.

