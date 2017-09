Aufstiege werden saniert Während der Arbeiten kommt es am Lilienstein zu Behinderungen. Nur am Wochenende kann ungestört gewandert werden.

An der Heiligen Stiege am Lilienstein bekommen die Treppen neue Farbe. © Nationalparkverwaltung/ S. Klingner

Die Nationalparkverwaltung lässt gegenwärtig die beiden Aufstiege auf den Lilienstein bei Waltersdorf sanieren. Die alte Farbe wird abgeschliffen und neuer Rostschutz aufgebracht. Außerdem müssen einzelne Teile repariert werden. Weil die jeweiligen Aufstiege während der Arbeiten von Wanderern nicht genutzt werden können, wird immer nur an einem Aufstieg gearbeitet, entweder am Nord- oder am Südaufstieg. So bleiben das Plateau des 415 Meter hohen Tafelbergs und die Felsbaude jederzeit erreichbar. Am Wochenende wird nicht gearbeitet, dann sind beide Stiegen offen, teilt die Verwaltung mit.

Mehr als 100 000 Besucher nutzen jedes Jahr die Holz- und Eisenstufen, um auf den Lilienstein, das Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz, zu steigen. Da gibt es einigen Verschleiß. Je nach Witterung können sich die Arbeiten bis in den Herbst hinziehen, heißt es. Umleitungen sind laut Nationalparkverwaltung vor Ort ausgeschildert.

Auf dem 500 Kilometer langen Wegenetz im Nationalpark unterhält die Behörde rund 80 Steiganlagen, mit denen rund 5 000 Höhenmeter überwunden werden. Sie sind nicht nur ein wichtiger Bestandteil der touristischen Infrastruktur, sondern sind auch notwendig, um Erosion und Trittschäden zu vermeiden. Dafür gibt die Nationalparkverwaltung im Schnitt eine halbe Million Euro jährlich aus, die vom Staatsbetrieb Sachsenforst getragen werden. Außerhalb des Nationalparks sind die Kommunen für Wanderwege und deren Unterhaltung zuständig.

