Aufstieg ist das Ziel Maik Fließbach führt mit seinem Heimatverein Großnaundorf die Kreisliga-Staffel 3 an. Auch die Oma ist stolz auf ihren Enkel.

Maik Fließbach (rechts), hier noch im Trikot der Bischofswerdaer, setzt seine Schnelligkeit und Torgefährlichkeit seit dieser Saison für die SG Großnaundorf in der Kreisliga ein. © privat

Fußball-Kreisliga. In der letzten Saison erzielte Maik Fließbach immerhin 13 Tore für den Bischofswerdaer FV II in der Landesklasse Ost. Im Sommer beendete der 28-Jährige sein dreijähriges Engagement beim BFV und kehrte zu seinem Stammverein SG Großnaundorf zurück. Mit ihm will Fließbach nun den Aufstieg in die Kreisoberliga bewerkstelligen. Zur Saisonhalbzeit liegt der Verein auf dem ersten Tabellenplatz in der Staffel 3 der Kreisliga. Wachau und Deutschbaselitz rangieren als ärgste Verfolger jeweils einen Zähler dahinter. In der Torschützenliste ist Fließbach mit 14 Treffern Zweiter hinter Mark Abdin aus Schwepnitz (22 Tore). Beim 4:2-Erfolg der SG im Kreispokal gegen Ottendorf-Okrilla traf Fließbach dreifach. Im Interview erklärt der Torjäger, warum die Jahre in Bischofswerda sehr wichtig für ihn waren, und warum er als in Dresden wohnhafter Kicker, in Großnaundorf spielt.

Herr Fließbach, Sie arbeiten und wohnen in Dresden, spielen aber für die SG Großnaundorf. Wie funktioniert das?

Zunächst muss ich sagen, dass ich gebürtiger Großnaundorfer bin und von der Kindheit an in diesem Verein gespielt habe. Mittlerweile arbeite ich zwar in Dresden als Koordinator bei einem großen Logistikunternehmen, absolviere dazu noch mein Studium zum Verkehrsfachwirt und wohne in der Landeshauptstadt, aber meine Freunde habe ich natürlich in Großnaundorf. Und mit dem Auto ist man doch recht schnell in der alten Heimat.

Hinter Ihnen liegt eine dreijährige Gastspielzeit beim Bischofswerdaer FV. Wie war diese Zeit?

Toll! Der damalige Abteilungsleiter Frank Lippmann holte mich nach Bischofswerda. Wir sind mit der zweiten Mannschaft in die Landesklasse aufgestiegen. Ich war dann auch im Kader der Ersten, durfte dort unter dem richtig guten Trainer Erik Schmidt ein qualitativ hochwertiges Training erleben.

Ist das jetzt nicht ein großer Schritt nach unten?

Klar, das ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Aber ich konnte in diesen drei Jahren sehr viel Erfahrungen sammeln, habe viel hinzugelernt. Das nützt mir nun auch in der Kreisliga sehr viel. Und ich kann meine Erfahrungen an meine Mitspieler weitergeben.

Hatten Sie Angebote von anderen, höherklassigen Vereinen?

Ja, es gab einige Anfragen. Aber ich wollte unbedingt noch einmal nach Großnaundorf, um hier Fußball zu spielen. Zumal auch mein Kumpel Julian Hirmke mit zur SG gegangen ist. Der Verein hat ganz klar die Zielstellung Aufstieg in die Kreisoberliga. Das reizte mich. Ich würde riesig gern mit Großnaundorf noch einmal in der Kreisoberliga spielen.

Ist dieses Ziel realistisch?

Auf jeden Fall. Es herrscht ein sehr feines Klima im Verein, das Umfeld stimmt einfach. Beim Derby gegen Wachau waren 250 Zuschauer da. Wir sind Herbstmeister geworden, haben nur ein Spiel verloren. Im Kreispokal bezwangen wir mit dem FV Ottendorf-Okrilla einen Kreisoberligisten. Schon in der Vorbereitung auf diese Saison gab es Siege gegen Rammenau und Königsbrück/Laußnitz. Die Mannschaft hat sich über viele Jahre hinweg immer weiterentwickelt. Die Zeit ist reif für einen Schritt nach oben.

Wie ist das Training in Großnaundorf?

Nach meinen Erfahrungen in Bischofswerda kann ich sagen, dass auch in meinem Heimatort ein sehr gutes Training durchgeführt wird. Mit Jürgen Kiefer haben wir einen qualifizierten Übungsleiter. Er war schon vor einigen Jahren mal bei uns, dann in Kamenz bei der Einheit im Nachwuchsbereich. Jürgen Kiefer absolviert ein modernes Training mit hochmodernen Übungsmethoden. Das kommt bei den Jungs sehr gut an.

Man sagt von Ihnen, dass Sie ein sehr fairer Spieler sind. Nervt es nicht manchmal, wenn einem gegnerische Kicker permanent an den Hacken hängen?

Ja, sicher. Aber das ist nun einmal so. Man kennt mich für meine Torgefährlichkeit und bewacht mich natürlich besonders hart. Aber ich gehe auf den Platz, um Tore zu schießen. Da lasse ich mich nicht ablenken, ärgere mich eher über mich selbst, wenn es nicht so gut läuft. Ich habe auf jeden Fall noch keine Rote Karte gezeigt bekommen.

Besucht Ihre Familie die Spiele der SG Großnaundorf?

Nein, meine Eltern wohnen weit weg. Mein Bruder Ronny hilft ab und zu in der zweiten Mannschaft aus. Aber meine Oma Edeltraud interessiert sich sehr für meine Spiele. Nach jeder Partie ruft sie mich an und lobt mich oder tröstet mich, wenn es mal nicht so gut lief. Das baut mich immer ganz toll auf.

Gespräch: Jens Jahn

