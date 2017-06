Tennis Aufstieg erneut in Reichweite Waldheims Damen 50 sind Bezirksmeister. Nun stehen sie an der Tür zur Landesoberliga.

Eine glanzvolle Saison liegt hinter den Damen 50 des 1. TC Waldheim. Mit sechs Siegen in Folge sicherten sie sich den Leipziger Bezirksmeistertitel ohne Punktverlust. Die Entscheidung führten die Waldheimer Damen um Teamchefin Christiane Damm in der Partie gegen den TC RC Sport herbei. Der hatte bereits ein Spiel verloren und hatte dadurch nur noch theoretische Chancen auf den Staffelsieg.

In einem Spiel auf Augenhöhe war lediglich der Sieg von Christiane Damm mit 6:0, 6:0 eine klare Angelegenheit. Die Niederlage von Ines Graeber (5:7, 0:6) täuscht, denn die Partie war von meisterhaften Ballwechseln geprägt. Birgit Herden kämpfte mit großer Dynamik, viel Mut und ausgesprochener Spielfreude in einem engen Match (7:6, 6:4). Während die Kolleginnen ihre Einzel längst beendet hatten, ging es bei Kathrin Schneider nach erheblichem Rückstand im dritten Satz immer noch um Tiebreak-Punkte. Mit 7:6, 4:6, 10:7 und dem damit dritten Einzelpunkt kam die verdiente Vorentscheidung für die TCW-Damen. In den Doppeln gewannen Damm/Graeber erwartungsgemäß klar, Schneider/Herden gaben den Punkt ab.

Wie vor zwei Jahren stehen die Waldheimerinnen an der Tür zur Landesoberliga. Dem Aufstieg folgte im vergangenen Jahr jedoch ein ebenso schneller Abstieg. Der Titel motiviert zum neuen Angriff. Nun gilt es, das Aufstiegsspiel gegen den Dresdner Bezirksmeister TC Seidnitz zu gewinnen. (DA/ks)

