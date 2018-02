Fußball Aufstieg bleibt Ziel Die Kreisoberligakicker des Roßweiner SV sind mit einem Sieg ins Frühjahr gestartet. Jetzt gilt es nachzulegen.

Trainer Gerd Hentzschel strebt mit dem Roßweiner SV den Aufstieg in die Landesklasse Nord an. © Dirk Westphal

Roßwein. Für manch einen Verein dauert die Winterpause noch an, für andere ist die Frühjahrsrunde bereits in vollem Gange. So auch für die ambitionierten Kreisoberligafußballer des Roßweiner SV (4./27). Bereits in der Vorwoche mussten sie im Nachholspiel beim Tabellenletzten, Falkenhainer SV (14./7), ran und lösten diese Aufgabe praktisch ohne Spielpraxis mit 3:1 erfolgreich. Ungleich schwerer allerdings dürfte sich am Sonnabend die Aufgabe gegen den SV Blau-Weiß Deutzen (6./20) gestalten. Wer Meister werden will, muss allerdings solche Spiele gewinnen, zumal der Lohn für einen erfolgreichen Auftritt die Übernahme der Tabellenspitze ist. Der Döbelner Anzeiger sprach mit RSV-Trainer Gerd Hentzschel über den bisherigen Verlauf der Saison und die künftigen Ziele des Vereins.

Gerd Hentzschel, mit dem 3:1-Sieg in Falkenhain ist Ihre Mannschaft erfolgreich ins Fußballjahr 2018 gestartet. Wie schwer war es, das ohne Spielpraxis auf die Reihe zu bekommen?

Wir hatten kein Vorbereitungsspiel und haben seit November nicht auf Rasen trainiert. Deshalb wussten wir nicht, wo die Mannschaft steht. Aber die Truppe hat es nach verständlichen Anpassungsschwierigkeiten hinbekommen und die Aufgabe trotz Bauchschmerzen erfolgreich gelöst. Da zählte natürlich nur der Sieg, nichts anderes.

Und jetzt gilt es gegen Blau-Weiß Deutzen nachzulegen?

Genau. Wir streben natürlich einen weiteren vollen Erfolg an, auch wenn wir uns steigern müssen. Ganz einfach, um oben dranzubleiben.

Um die Tabellenführung zurückzuerobern?

Das steht nicht im Vordergrund. Wichtig ist, dass wir unsere Spiele erfolgreich bestreiten. So wird die Mannschaft vorbereitet, wobei wir da von Woche zu Woche sehen.

Ihr Team ist mit drei Siegen in die Saison gestartet, dann aber folgten auch schon drei Niederlagen. Ist die Truppe dem Druck des Meisterschaftsfavoriten in bestimmten Situationen gewachsen?

Ja, das sehe ich ganz eindeutig so. Wir haben viele erfahrene Spieler, die wissen, wie es geht. Gewisse Unkonzentriertheiten und Leichtfertigkeiten, die aber wieder vorgekommen sind, müssen wir natürlich abstellen, damit wir keine Punkte abschenken. Die Truppe kann, glaube ich, mit der Zeit damit umgehen und ist gewillt, erfolgreich zu sein. Das sieht man auch an der guten Trainingsbeteiligung.

Erklärtes Ziel des Roßweiner SV ist die Meisterschaft und der Aufstieg in die Landesklasse. Hat die Mannschaft das Zeug dazu, dies sportlich zu stemmen?

An dem Ziel halten wir fest, da machen die Mannschaft und ich keine Abstriche. Wir wollen es gemeinsam schaffen, in die Landesklasse aufzusteigen.

Sie kennen die Landesklasse aus Ihrer Tätigkeit als Trainer des Döbelner SC. Was benötigt es in Roßwein, um bei einem Aufstieg ein solches Abenteuer erfolgreich zu bestehen?

Erstmal müssen wir es natürlich schaffen. Und dann denke ich, dass die Mannschaft in der Landesklasse im Kampf gegen den Abstieg erfolgreich bestehen kann. Natürlich müssen wir uns dazu qualitativ und quantitativ verstärken. Eine Spielerdecke von 16, 17 Leuten reicht in dieser Liga dann nicht mehr. Wenn der Aufstieg absehbar ist, werden wir uns zu gegebener Zeit kümmern. Wichtig ist es jetzt aber, dass alle in den Köpfen klar bleiben, um das lohnende Ziel – gerade auch für die älteren Spieler – zu erreichen.

Hat es während der Winterpause Veränderungen in Ihrem Team gegeben?

Enrico Wlotzka hat uns nach Dresden-Neustadt verlassen. Dagegen haben wir einen Neuzugang. Sascha Nartzschke aus Mulda ist ein schneller und kompakter Mann für die Außenbahn, der sich gut ins Mannschaftskollektiv eingefügt hat.

Veränderungen in der Liga hat es insofern gegeben, dass nach dem SV Belgershain zum Saisonbeginn nun auch der FC Grimma II zurückgezogen hat. Wie bewerten Sie diese Situation?

Für mich etwas unverständlich, gerade was Grimma II betrifft. Es ist schon erstaunlich, dass so ein Verein, der in die Oberliga aufsteigen will, keine zweite Mannschaft mehr zusammenbekommt. Ich kann es nicht verstehen. Aber vielleicht wird das künftig noch mehr passieren, es auch noch mehr Spielgemeinschaften geben, weil die Leute fehlen. Ich bin da recht glücklich, dass wir in dieser Hinsicht in Roßwein recht ordentlich aufgestellt sind, auch was den Nachwuchs betrifft.

Wie endet das Spiel gegen Deutzen?

Erfolgreich. Ich gehe davon aus, dass wir als Sieger vom Platz gehen, denn zu allererst muss die Zielstellung sein, die Heimspiele zu gewinnen.

Wer wird Kreisoberligameister?

Das sehen wir am Ende des Spieljahres. Da lege ich mich jetzt nicht fest.

Gespräch: Dirk Westphal

