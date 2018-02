Aufsteller sollen weniger kosten Die SPD-Fraktion im Bischofswerdaer Stadtrat will die Händler entlasten. Sie sollen nicht mehr 120 Euro im Jahr für eine Werbetafel zahlen.

•Dieser Aufsteller ist einer der letzten in der Stadt. Der Vodafone-Shop auf der Kamenzer Straße stellt noch immer seine Werbetafel auf den Bürgersteig. Der Geschäftsinhaber zahlt aber nur mit Widerwillen. © Steffen Unger

Bischofswerda. Die Händler in Schiebock kritisieren die Gebühren scharf. Sie sollen zehn Euro im Monat für das Aufstellen einer mobilen Werbetafel vor ihrem Geschäft zahlen. Viele haben die Aufsteller deshalb wieder ins Lager geholt. Auch der Chef der Werbegemeinschaft selbst. „Ich bin doch nicht der Ausgleichsfinanzierer für die Haushaltspolitik der Stadt“, sagte der Goldschmied Axel Bauer erst vor drei Wochen der SZ.

Die Redaktion hatte das Thema aufgegriffen, mit Händlern und Stadtverwaltung gesprochen und damit eine Debatte öffentlich gemacht, die sowieso schon in der Stadt geführt wurde. Die SPD-Fraktion im Bischofswerdaer Stadtrat nimmt sich jetzt der Sache an und will die Gebühren für die Händler deutlich reduzieren lassen. Die drei Stadträte Aniko Heinze, Danilo Heinze und Sven Urban haben die Stadtverwaltung gebeten, die Gebühren in der Sondernutzungssatzung gründlich zu prüfen. „Aufgrund der verbesserten finanziellen Lage der Stadt Bischofswerda, die sich mit den Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung mittlerweile entscheidend gebessert hat, erachten wir es als notwendig, einschneidende Festlegungen in der Sondernutzungssatzung im Hinblick auf die Förderung von Handel und Innenstadt zu lockern“, heißt es in dem Schreiben. Die Kommunalpolitiker haben dabei vor allem zwei Gebühren im Blick. So fordert die SPD, dass das Aufstellen von Stühlen und Tischen vor Restaurants wieder nur 15 Euro pro Quadratmeter im Jahr kosten soll. Das wären drei Euro weniger als bisher.

Kosten sollen sich mindestens halbieren

Zudem nehmen sich die Kommunalpolitiker die besagten Werbeaufsteller vor. Sie wollen erreichen, dass sich die Gebühren der Stadt mindestens halbieren. Damit müssten die Händler nur noch fünf Euro pro Quadratmeter zahlen. Eine Variante wäre auch, dass sich die Stadt an den Gebühren vergleichbarer Grund- und Mittelzentren orientiert und einen Durchschnittswert bildet, heißt es in dem Schreiben. Der Vorschlag dürfte allerdings auf dasselbe hinauslaufen, weil Städte wie Radeberg oder Kamenz gar keine Gebühren für Werbeaufsteller erheben.

Die Händler hatten auch im SZ-Artikel betont, dass sie sich eine moderate Erhöhung durchaus vorstellen könnten. Sie müsse allerdings im Rahmen bleiben. 2002 bis 2014 zahlten Händler für einen Aufsteller mit einer Größe von 0,5 bis einem Quadratmeter fünf Euro. 2014 gab es eine Änderung. Damit war der erste Aufsteller bis Ende 2015 sogar kostenfrei. Doch dann kamen die Gebühren und damit die Satzung auf den Prüfstand, weil die Stadt mit Blick auf die schwierige Haushaltslage an vielen Enden sparen musste und mehr Einnahmen generieren. Das traf auch die Händler. Die Gebühren wurden entsprechend erhöht. Die Stadt sieht das nicht so. „Erhöhungen sind ein böses Wort – es sind zeitgemäße Anpassungen, besonders unter dem Gesichtspunkt, dass zwischen 2002 und 2014 überhaupt keine Änderung der Satzung erfolgte“, sagte der Stadtsprecher Sascha Hache erst vor Kurzem.

Die Stadt besserte auf Druck der Händler trotzdem noch einmal nach und machte es so möglich, dass die Werbung seit einem Jahr nach Quadratmeter abgerechnet werden kann und damit kleinere Aufsteller auch weniger kosten. Vielen Händlern war das trotzdem noch zu viel. Deshalb wächst die Unzufriedenheit. Die Stadt betont, dass sie die Gebühren im Blick behält und auch die Werbegemeinschaft in die Prüfung einbezogen wird. Die SPD hat um schriftliche Antwort bis Ende der Woche gebeten. „Langfristig profitiert auch die Stadt/Innenstadt von der bunten Vielfalt und den werbewirksamen Ansprachen der Händler im Innenstadtbereich“, heißt es im Schreiben.

