Aufstellen von Tischen und Stühlen im Freien wird teurer Bad Schandau erhöht die Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Flächen. Das teuerste Pflaster ist aber woanders.

Freisitze werden in Bad Schandau teurer. © Weber

Das war eine kurze Debatte im Stadtrat von Bad Schandau. Schließlich wurde die Erhöhung der Gebühren für die Sondernutzung von kommunalen Flächen ohne Gegenstimme beschlossen. Dabei geht es unter anderem darum, wenn Baugerüste an Häusern bis auf den Fußweg ragen oder wenn kurzzeitig Container zur Abholung von Sperrmüll oder Bauschutt aufgestellt werden müssen. Geregelt wird in der Gebührensatzung aber auch, wenn Gewerbetreibende mit Aufstellern werben oder sogenannte Freisitze einrichten, also Tische und Stühle aufstellen wollen.

Gebühren im Vergleich (Freisitze je Quadratmeter) zurück 1 von 9 weiter Bad Schandau alt: 5 Euro/Jahr; neu: 10 €/Jahr Heidenau ein Euro/Monat Sebnitz 1,60/Monat Rathen 1,25 Euro/Monat, max. 100 € Pirna ein Euro pro Woche in Zone 1, 0,50 Euro/Woche in Zone 2; Lagerung von Baumaterial je qm Bad Schandau alt 0,10 Euro/Woche, neu: ein Euro/Woche Heidenau 2,50 Euro/Woche Sebnitz 1,50 Euro/Woche Rathen 0,63 bis 42,50 Euro/Woche

Das gehört zu den Maßnahmen zur Verbesserung der kommunalen Haushaltslage, zu der die Stadt aufgefordert wurde. Dabei wurde festgestellt, dass hier noch nicht alle Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft wurden. „Im Vergleich zu anderen Kommunen liegen wir weit unter den dort üblichen Gebühren“, erklärt Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus).

Selbst nach der nun beschlossenen Erhöhung liegt Bad Schandau bei Tischen und Stühlen immer noch unter dem Satz anderer Kommunen. Am teuersten ist es in Pirna, wenn dort jemand Tische und Stühle auf kommunalen Flächen aufstellen will. Das Aufstellen von Baugerüsten ist dort vergleichsweise günstig, wie auch in Bad Schandau – trotz Erhöhung.

zur Startseite