Fußball Aufsteigerduell in Großenhain Fußball-Landesliga: Auf der Jahnkampfbahn gastiert Pokal-Viertelfinalist Radebeul. Riesa erwartet Rapid Chemnitz.

Vor dem 11. Spieltag in der Fußball-Landesliga trennen Spitzenreiter VfL 05 Hohenstein-Ernstthal und Oberliga-Absteiger SSV Markranstädt (6.) nur drei Zähler. Mittendrin befindet sich der Großenhainer FV. Der Tabellenvierte hat bereits 20 Punkte auf dem Konto und erwartet am Samstag den Radebeuler BC zum Aufsteigerduell. Gespielt wird ab 14 Uhr in der Jahnkampfbahn.

Die Gäste buchten bisher 13 Zähler, sieben davon auswärts. In Pirna-Copitz und Riesa gelangen der Mannschaft von RBC-Trainer Matthias Müller Siege. Zudem kommen die Karl-May-Städter mir Rückenwind aus dem Pokal-Wettbewerb, in dem u. a. Oberligist VFC Plauen eliminiert wurde. Im Viertelfinale wartet jetzt der einzig verbliebene Landesklässler FSV Oderwitz. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend in Leipzig. „Für den Verein ist das eine super Sache, denn der RBC stand noch nie in seiner Geschichte im Viertelfinale des Landespokals“, so Müller. Und nun winkt Radebeul sogar das Halbfinale.

Beim GFV sollen Torhüter Mirko Roßmüller sowie Damian Haschke und Max Kirsche ins Aufgebot zurückkehren. Sie fehlten zuletzt aus beruflichen Gründen beim Spitzenspiel in Hohenstein-Ernstthal (1:1), in dem der Neuling bis zur 89. Minute geführt hatte. „Ich war dennoch mit dem Punkt sehr zufrieden“, sagt Trainer Andreas Jachmann, dessen Team nur einen Zähler hinter dem Spitzenplatz rangiert. Für Jachmann ist das eine schöne Momentaufnahme, „aber es ist alles noch immer sehr eng, keine Mannschaft ist in dieser Liga wirklich dominant“. Verzichten muss er erneut auf Abwehrchef Matthias Walter nach seiner Stirnverletzung, die er im letzten Heimspiel gegen die Zweite des VFC Plauen davontrug. Jachmanns Kollege Matthias Müller sagt vor dem Lokalderby: „Großenhain ist der Favorit, hat nicht nur eine gut funktionierende Mannschaft, sondern auch ein tolles Umfeld und vor allem die Unterstützung der Kommune. Wir wollen einem ambitionierten Gegner Paroli bieten und den Zuschauern ebenfalls ein tolles Fußballspiel liefern.“ Erik Talke, Benno Töppel und Philip Heineccius, die im Pokal wegen Sperren fehlten, rücken voraussichtlich in die Startelf der Radebeuler.

Die BSG Stahl Riesa (11.) empfängt am Samstag den punktgleichen Tabellennachbarn BSC Rapid Chemnitz. Die Gäste weisen die um drei Treffer bessere Tordifferenz auf und haben mit Florian Mielke einen Goalgetter im Kader. Der 1,98-m-Riese führt die Liga-Torschützenliste mit zwölf Treffern an und hat damit 48 Prozent aller Chemnitzer Tore markiert. Fürchten müssen die Riesaer seine Torgefahr allerdings nicht. Mielke sah vor zwei Wochen die Gelb-Rote Karte. Normalerweise hätte er die Sperre im Heimspiel gegen Reichenbach abgesessen, aber die Partie wurde am vergangenen Sonntag abgesagt. Daher muss Mielke an diesem Wochenende aussetzen und fehlt Rapid in Riesa.

Die am vergangenen Sonntag abgesagte Partie der Elbestädter in Markranstädt wird am 22. November (14 Uhr) nachgeholt.

