Fußball-Kreisoberliga Aufsteiger Zabeltitz mit Kraftakt zum Heimsieg Altmann-Elf dreht 0:2-Rückstand gegen GFV-Reserve in 3:2. Klare Siege für Weinböhla und Canitz.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Die 105 Zuschauer auf dem Waldsportplatz in Zabeltitz kamen voll auf ihre Kosten. Zur Pause lag die Großenhainer Reserve nach Toren von Mario Markwardt (27.) und Andre Däweritz (35./Eigentor) mit 2:0 in Führung. Doch nach dem Wechsel warf der von Lutz Altmann trainierte Aufsteiger alle Reserven in die Waagschale und drehte das Spiel. Marcus Altmann und Falk Richter sowie ein Eigentor von Stefan Reiche sicherten den fünften Saisonsieg.

Erwartungsgemäß deutliche Erfolge feierte das Spitzenduo. Der ungeschlagene Tabellenführer TuS Weinböhla überrannte das weiter punktlose Schlusslicht SV Lok Nossen (7:0). Moritz Heidenblut und Tom Kaiser trafen jeweils doppelt. Die SG Canitz behauptete sich gegen Tauscha mit 5:2. Matti Mischke und der Liga-Torschützenbeste Toni Schurig (20 Saisontore) netzten jeweils zweimal ein. Traktor Priestewitz kassierte in Lampertswalde in der dritten Nachspielminute den 3:3-Ausgleich. Zu viel für zwei Gäste-Kicker: Philipp Münch und Erik Bewilogua sahen in der 93. und 95. Minute die Gelb-Rote Karte. (js)

zur Startseite