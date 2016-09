Aufsteiger verschläft den Start Der VC Dresden muss sich im Sachsen-Duell der 2. Volleyball- Bundesliga in Delitzsch deutlich geschlagen geben. Zu deutlich.

Als hätte er es geahnt. Den Auftakt in die 2. Volleyball-Bundesliga Süd erklärte Marco Donat zur extrem schwierigen Aufgabe. „Wir wollen guten Volleyball spielen und natürlich gewinnen. Dass das in Delitzsch nicht einfach wird, wissen wir. Und wer annimmt, dass wir 3:0 gewinnen, ist fehl am Platz und sollte am besten lieber gleich zu Hause bleiben“, hatte der 35-Jährige im Saisoninterview auf der Homepage des VC Dresden gesagt.

Er sollte recht behalten. Der Aufsteiger aus Dresden musste sich im Sachsen-Duell beim favorisierten GSVE Delitzsch klar mit 0:3 (18:25, 20:25, 19:25) geschlagen geben. Nicht unerwartet, aber eben auch deutlicher als befürchtet. „Unseren jungen Spielern wurde der große Leistungsunterschied zwischen 2. und 3. Liga deutlich vor Augen geführt“, bestätigte Marco Donat. Er hatte zum Ligaauftakt gleich sieben Spieler unter 20 Jahren aufgeboten – mit unterschiedlichen Spielanteilen. „Der VC Dresden gehört einfach wieder in die 2. Bundesliga. Dazu müssen wir uns steigern, um konstant gute Leistungen zu bringen“, sagte der neue VC-Trainer im Anschluss. Die Gäste entwickelten vor allem mit dem Aufschlag viel zu wenig Druck – und leisteten sich in der Annahme viele einfache Fehler. An ein durchschlagkräftiges eigenes Angriffsspiel war unter diesen Voraussetzungen nicht zu denken. Vor allem der verletzte Außenangreifer Martin Kroß wurde im VC-Sechser schmerzlich vermisst.

Der Westfale Marco Donat ist nun keiner, der einem missglückten Start zu viel Bedeutung beimessen will. Vielmehr möchte der Ex-Profi schnell zum Tagesgeschäft übergehen, das da heißen könnte: individuelle und mannschaftliche Verbesserung in allen Volleyball-Komponenten. „An den Defiziten im Aufschlag und in der Annahme werden wir jetzt hart arbeiten, um schon im nächsten Punktspiel in zwei Wochen deutliche Fortschritte zu erzielen. Wir können durchaus besser spielen, und ich erwarte auch mehr von meiner Mannschaft“, sagt Donat. (ald)

zur Startseite