Handball Aufsteiger mischt die Liga auf Am 8. Spieltag setzt sich die HSG HSG Riesa/Oschatz beim TSV Niederndodeleben 29:21 durch.

© Symbolfoto: dpa

Aufsteiger HSG Riesa/Oschatz mischt weiter die Mitteldeutsche Oberliga auf. Diesmal bezwangen sie den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer TSV Niederndodeleben überraschend deutlich mit 29:21 (14:14) und rückten auf Rang drei nach vorn.

Trotz des kurzfristigen Ausfalls von Rückraumshooterin Christin Müller boten die Sächsinnen den Gastgeberinnen von Beginn an Paroli. Das erste Tor im Spiel markierten die Gäste aus Riesa/Oschatz durch Sandra Kube, doch Niederndodeleben schien wacher im Spiel und schloss mehrfach erfolgreich über die rechte Seite ab. Die RIO-Frauen taten sich phasenweise im Angriff etwas schwer. Dagegen nutzte der Spitzenreiter fast jede gute Gelegenheit und setzte sich etwas ab (10:8/18.). RIO steigerte sich anschließend in der Abwehr und glich durch Clara Pechnig zum 12:12 aus. In die Halbzeitpause ging es ebenfalls mit einem Unentschieden (14:14).

RIO-Torfrau wird immer stärker

Die zweite Hälfte eröffnete wieder der Aufsteiger und zog 15:14 in Front. Der Spielstand blieb zunächst eng, aber immer häufiger scheiterte Niederndodeleben an der RIO-Abwehr oder Torfrau Michelle Barth. Auf der Gegenseite brachten Carmen Schneider (8) und Josephine Hessel (9) die Bälle im gegnerischen Tor sicher unter. Als dann Clara Pechnig in der Abwehr den Ball wegschnappte und per Gegenstoß zum 24:19 traf, begannen auch die RIO-Fans an eine Überraschung zu glauben. Susanne Iwan über Außen und Johanna Stein vom Kreis erhöhten auf 28:20. In den letzten Minuten stellte Niederndodeleben auf eine Pressdeckung gegen Schneider und Hessel um, aber Riesa/Oschatz ließ sich nicht mehr von der Siegerstraße abbringen.

Am kommenden Samstag gastieren die RIO-Frauen beim HSV Magdeburg.

Riesa/Oschatz spielte mit: Barth, Schneese, Iwan (2), Hessel (9/1), Funke, Bormann, Kube (2), Löschke, Drechsler, Pechnig (6), Stein, Schneider (8)

