Aufsteiger kämpft gegen Auswärtsfluch Für den HC Elbflorenz muss beim ASV Hamm-Westfalen alles passen. Doch es schleichen sich wieder Personalsorgen ein.

Der eng geschneiderte Terminplan in der 2. Handball-Bundesliga lässt den Männern des HC Elbflorenz kaum Zeit zum Durchschnaufen. Der erste Ostderby-Sieg gegen Eisenach (30:27) am letzten Wochenende war schön und gut, aber eben schon Geschichte. Haken dran.

Für das Team von Trainer Christian Pöhler liegt die nächste sportliche Aufgabe knapp 500 Kilometer entfernt. In Hamm erwartet am Sonnabend (19 Uhr) der vor allem daheim bärenstarke ASV Hamm-Westfalen die Zweitliga-Neulinge aus Sachsen. Fünf ihrer sechs Partien vor heimischem Publikum beendete der Tabellenachte (16:10 Punkte) als meist souveräner Sieger. „Aber auch dieser Gegner tritt sehr wechselhaft auf“, sagt Christian Pöhler und spielt damit auf den letzten Auswärtsauftritt des ASV in Dessau (23:27) an.

Im Gegensatz zu den Dresdnern haben die Westfalen allerdings auch schon dreimal auswärts gewonnen. Der HC Elbflorenz brachte bislang nur ein Pünktchen aus der Fremde mit. „Das liegt natürlich in erster Linie daran, dass das Grundniveau in der 2. Liga sehr viel höher ist als in der dritthöchsten Spielklasse. Da haben auch mal 95 Prozent gereicht, um ein Spiel zu gewinnen“, sagt Pöhler. Zudem könne jedes Team daheim „noch ein paar Prozentpunkte draufpacken. Das ist ganz einfach so, hat man bei uns gegen Eisenach ja auch gesehen“, erklärt der Trainer. Deshalb muss gegen den Sonnabend-Kontrahenten um den letztjährigen Zweitliga-Torschützenkönig Vyron Papadopoulos schon alles zusammenpassen. „Hamm muss einen schlechten Tag erwischen und wir einen besonders guten. Dann können wir auch etwas mitnehmen“, sagt Pöhler.

Allerdings muss der zunächst einmal abklären, mit welchem Personal er tief im Westen antritt bzw. antreten kann. Sebastian Greß habe nach seiner verletzungsbedingten Zwangspause vom letzten Sonntag wieder ordentlich trainiert. Auch der etwas angeschlagene tschechische Nationalspieler Roman Becvar kann wohl spielen. Angeschlagen ist derzeit Kapitän Arseniy Buschmann. Die Entscheidung über seinen Einsatz wird kurzfristig fallen. Operiert wurde am Donnerstag der junge Rechtsaußen Nils Gugisch. Der 20-Jährige hatte sich vor einer Woche in Saarlouis einen Innenbandriss am linken Bein zugezogen und fällt für den Rest des Jahres aus.

